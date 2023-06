Karolina Muchova : Federer comme idole, qui est la Tchèque ?

La joueuse tchèque est l'une des surprises de ce Roland-Garros et joue sa demi-finale face à Sabalenka.

Vous ne la connaissez peut être pas mais Karolina Muchova réalise un excellent Roland-Garros. Dans une partie de tableau compliquée, la Tchèque a réussi le premier gros coup de la quinzaine en éliminant la Grecque Maria Sakari en huitième de finale en deux sets. Irina-Camelia Begu (27e) et Elina Avanesyan (134e) ont été balayées, tout comme la finaliste de 2021 Anastasia Pavlyuchenkova. Place désormais à Aryna Sabalenka ce jeudi 8 juin, la 2e mondiale.

Depuis son plus jeune âge, Karolina Muchova a une idole, Roger Federer. Son jeu, très vers l'avant, est une sorte d'hommage au Suisse. "J'adorais son jeu, j'ai beaucoup appris en le regardant, a-t-elle expliqué conférence de presse. Je me suis inspirée de ses slices, ses volées. Tout, j'adorais tout. " La joueuse apprécie également les amorties et les variations, une vraie identité tennistique. " Je pense que ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé la compétition et varier mon jeu. Si vous regardez des vidéos de mes matches quand j'étais jeune, vous me voyez déjà à ce moment-là varier mes coups.

Souvent blessée

Karolina Muchova est également connue pour ses nombreuses blessures et notamment en 2022, sur le court Suzanne-Lenglen, ou elle avait quitté le court en larmes et sur un fauteuil roulant, contrainte à l'abandon au troisième tour face à l'Américaine Amanda Anisimova après s'être tordu la cheville droite.

Un titre à son palmares

Au plus haut niveau assez tard, Karolina Muchova n'a gagné qu'un seul titre sur le circuit avec l'Open de Corée. Elle a également un quart de finale sur le gazon de Wimbledon et une demi-finale à l'Open d'Australie en renversant en quarts de finale la locale et numéro 1 mondiale Ashleigh Barty.

Quel est le classement de Muchova ?

La Tchèque est actuellement 43 au classement ATP. Mais avec son bon parcours lors de Roland-Garros 2023, la joueuse devrait faire un bon au classement.