Bilal Coulibaly : en 7e position de la draft ! Qui est le Français ?

Bilal Coulibaly a créé la surprise en étant appelé en 7e position lors de la draft NBA dans la nuit de jeudi à vendredi en France.

Parce qu'il n'y a pas que Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly a également créé la sensation en étant appelé en 7e position de la draft NBA ce jeudi 22 juin par les Indiana Pacers avant de passer du côté des Wizards de Washington. "Un truc de dingue pour le Français au micro de beIN Sports. "Ça fait plaisir, c'est un rêve depuis qu'on est petits pour tous les basketteurs français ! C'était une surprise. J'ai vu les caméras arriver et je me suis dit 'mais qu'est-ce qu'il se passe ?' Je suis très content et très fier. C'est un truc de ouf."

"Wemby" n'a pas manqué de féliciter son ancien coéquipier après la draft. "Pour Bilal, j'étais vraiment fier, a commenté Wembanyama un peu plus tard auprès des médias français. Une émotion de ouf. J'avais 11-12 ans quand on s'est connu, il faisait 1,65m, il était tout frêle ! Ça fait tellement plaisir de voir un mec gentil et généreux comme Bilal être récompensé."

Aux Métropolitains 92, l'ailier a performé durant les play-offs 2023 éblouissant toute la Ligue et attirant des regards intéressés outre-Atlantique. Son ascension a été assez folle. Bilal Coulibaly a joué ses premières minutes professionnelles en 2022. Il est parvenu à se huiler dans l'effectif des Mets. Il a même pu se faire un petit nom dans cette équipe dans laquelle l'attention médiatique est pourtant centrée sur son partenaire de jeu, Victor Wembanyama. Durant les play-offs, il a pu pleinement exprimer son potentiel avec 8,8 points et 3,2 rebonds par match. En saison régulière, il avait aussi une belle réussite à 3 points avec 45,2 %.

Fiche biographique

Bilal Coulibaly est né le 26 juillet 2004 à Saint-Cloud. Il a débuté le basketball lorsqu'il était enfant au club de Courbevoie. Dans cette commune des Hauts-de-Seine, il a évolué jusqu'en 2017 avant de rejoindre le Levallois Sporting Club. Durant cette période, il a également participé à un tournoi en compagnie de Victor Wembanyama qu'il côtoie donc depuis l'enfance. Son talent s'est exprimé plus tard sur les parquets des Espoirs Betclic Elite avec les U21. C'est en septembre 2022 que l'ailier a joué ses premières minutes professionnelles.

Bilal Coulibaly se présentera à la draft âgé de 18 ans. Il aura 19 ans durant l'été 2023.

Comme la plupart des joueurs de basketball, son envergure est assez impressionnante avec 2,18m.

Il aurait pu appartenir à cette tranche de personnes qui mesurent à minima 2m. Mais Bilal Coulibaly reste cantonné à son mètre 99 qui ne l'empêche pas de performer sur les parquets.