Rayan Rupert : dans la "Green Room" de la draft, qui est le Français ?

Invité dans la célèbre "Green Room", Rayan Rupert devrait vraisemblablement être choisi au premier tour de la draft 2023.

Sommaire Père

Sœur

Origines

Taille

Envergure

La draft 2023 (23 juin) est vouée à être française ! Après Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, c'est Rayan Rupert qui a eu le privilège d'être invité dans la "Green Room". Il s'agit du salon VIP réservé aux joueurs très prometteurs. Les franchises NBA déterminent les 25 talents qui méritent une place dans cet espace et seulement 20 sont choisis pour s'installer dans cet endroit privilégié.

Sa présence dans la "Green Room" signifie in fine qu'il sera sélectionné dès le premier tour de la draft 2023. Par quelle franchise ? Pour le moment, nous en avons aucune idée contrairement à Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly tous deux pressentis pour porter le maillot des Spurs de San Antonio. Inattendu dans cette pièce, Rayan Rupert est en train de griller les étapes. Peut-être le fera-t-il en NBA ?

Fiche biographique

Rayan Rupert est né le 31 mai 2004 à Strasbourg dans une famille de sportifs. Son père était un ancien joueur de basket-ball, décédé en 2013. Sa mère s'appelle Elham. Rayan a une grande sœur qui joue aussi à la balle orange dans le milieu professionnel. Elle a représenté le club de Virtus Bologne et comptabilise avec les Bleues 48 sélections. Rayan obtient sa première licence en 2008 à l'Elan Chalon. Après ses premiers pas sur un parquet, il a porté les couleurs du JS Coulaines et du SCM Le Mans avant d'intégrer le centre fédéral en 2018. En 2022 enfin, l'arrière a décidé de rejoindre la Nouvelle-Zélande au New Zealand Breakers avec qui il est devenu vice-champion d'Australie. Dans ce Championnat, il a pu s'épanouir et postuler à la draft 2023.

Thierry Rupert était un ailier fort et a joué presque 20 ans dans les Championnats français : Poissy-Chatou, Antibes, Limoges, Paris, Strasbourg, Pau-Orthez, Chalon-sur-Saône, Le Mans, Rouen et Dijon. Il a également porté les couleurs de l'équipe de France 35 fois. Il n'est malheureusement plus de ce monde. Il a été victime d'un arrêt cardiaque en 2013.

Illiana Rupert est une joueuse de bakset-ball professionnelle qui a déjà emmagasiné de l'expérience à l'âge de 21 ans. Elle a été médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Elle a également reçu l'argent avec les Bleues au cours de l'Euro basket 2019 et 2021. Elle devrait avoir sa chance en WNBA la saison prochaine avec les Aces de Las Vegas. Cette saison elle a évolué avec les Virtus de Bologne. Elle était auparavant avec les Tango de Bourges.

Le crack Rayan Rupert a des origines dans les dom-tom et plus précisément sur le continent américain en Martinique.

Rayan Rupert mesure presque 2m. Il ne lui manque qu'un petit centimètre pour atteindre cette barre symbolique des 2 mètres (1,99m).

A 19 ans, le jeune basketteur tricolore a une envergure équivalente et estimée à 2m21 ce qui correspond à la taille de Victor Wembanyama.