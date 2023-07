Iliman Ndiaye : accueilli en rock star, qui est le nouvel attaquant de l'OM ?

Iliman Ndiaye sera un joueur de l'Olympique de Marseille l'an prochain. Un nouveau bon renfort pour les Phocéens, mais qui est-il ?

Accueilli à l'éaéroport de Marignane en rock-star, l'arrivée de Iliman Ndiaye à Marseille semble déjà ravir tous les supporters marseillais. L'ailier vient renforcer un secteur déjà bien fourni et demeure être la 6e recrue estivale après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Ruben Blanco. Le joueur va apporter de la vitesse et de la percussion. C'est un profil que recherchait Marcelino. Il doit passer sa visite médicale dans la journée ce lundi 31 juillet.

L'international sénégalais, âgé de 23 ans, comptabilise déjà 7 sélections. A Sheffield, il s'est illustré tout au long de la saison dernière avec 14 buts et 10 passes décisives. Il va désormais se greffer à l'effectif très séduisant bâti par Pablo Longoria. Ce joueur a tout pour s'épanouir dans un environnement particulier mais stimulant. Marcelino risque de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Le club marseillais espère son éclosion définitive cette saison. Le Sénégalais pourrait même s'épanouir en Ligue des champions si Marseille parvient à gagner le tour préliminaire dans quelques jours.

Iliman Ndiaye connait de plus Marseille. Entre 2011 et 2012, il a été l'un des enfants membres du club. Méconnu du grand public, il se baladait dans les rues de la ville méditerranéenne. Une vidéo est ressortie. Dans celle-ci, on l'aperçoit plus jeune en train de jongler devant un public toujours averti. Dans l'extrait, il est très à l'aise techniquement. Depuis, il a pris du galon et est sensiblement plus fort qu'il y a environ 10 ans. Ses gestes, plus fluides vont faire chavirer le Vélodrome.

Fiche biographique. Né à Rouen le 6 mars 2000, Iliman Ndiaye a grandi en Seine-Maritime. Ses premiers pas sur un terrain se sont effectués dans cette région. Du Sapin FC, à Rouen puis à Marseille et au Sénégal d'où est originaire son père. Iliman Ndiaye a muiltiplié les expériences avant sa majorité avant d'entreprendre un voyage de l'autre côté de la Manche. En Angleterre, il a exprimé tout son potentiel et y a débuté en tant que professionnel le 14 mars 2021. Aujourd'hui, il intègre la formation marseillaise.

Iliman Ndiaye est issue d'une famille cosmopolite avec un père qui est sénégalais et une mère qui est française.

A Rouen durant son parcours junior, Iliman Ndiaye est ensuite parti en Angleterre pour intégrer le club de Sheffield United. En 2023, il rejoint l'Olympique de Marseille qu'il a connu durant son parcours junior entre 2011 et 2012.

Selon Sportune, Iliman Ndiaye touchait à Sheffield environ 20 000 euros mensuels. En arrivant à Marseille, l'ailier devrait gagner beaucoup plus.