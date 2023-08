Louis Bielle-Biarrey : qui est le jeune ailier du XV de France ?

Il fait parti des joueurs qui peuvent marquer des points lors de la préparation à la Coupe du monde, mais qui est Louis Bielle-Biarrey.

À l'image d'un Ethan Dumortier lancé dans le grand bain du XV de France à l'occasion du Tournoi des 6 Nations, Louis Bielle-Biarrey devrait fêter sa toute première sélection avec l'équipe de France de rugby lors du tout premier match de préparation des Bleus face à l'Ecosse, ce samedi 5 août. Non retenu pour le Mondial U20 en Afrique du Sud où la France a une nouvelle fois été sacrée, le trois-quarts girondin a été laissé à la disposition de Fabien Galthié pour la préparation à la Coupe du monde et doit désormais saisir sa chance.

"J'ai eu un petit pincement au coeur sur les deux, trois premiers jours, expliquait Louis Bielle-Biarrey. Mais j'ai la chance de faire la prépa d'une Coupe du monde qui est peut-être, déjà, le plus grand événement de ma carrière, vu que c'est en France. Je suis vite passé à autre chose."

Formé à Grenoble avant d'éclore à Bordeaux

Louis Bielle-Biarrey a débuté sa carrière à Grenoble au sein du club du RC Seyssins. "Ce sont mes parents qui m'ont mis au rugby à 5 ans. J'ai tout de suite accroché et j'ai jamais arrêté", a expliqué le jeune Louis dans un entretien à PPA Sport. Après cette première formation, Louis Bielle-Biarrey intègre le club de Grenoble dès l'âge de 13 ans jusqu'à ses 18 ans, de 2016 à 2021. Considéré comme une petite "pépite", l'ouvreur de formation signe à Bordeaux-Bègles en 2021 et lance sa carrière professionnelle. Louis Bielle-Biarrey fait ses débuts officiels avec l'UBB, en janvier 2022 contre Brive en jouant 10 petites minutes. Quelques jours plus tard, pour sa toute première titularisation en tant que professionnel, il marque trois essais et est élu homme du match en Champions Cup contre les Scarlets. "Je voulais le sortir pour qu'il soit ovationné par le public, mais il n'a pas écouté" avait expliqué Christophe Urios après le match. "C'était mon premier match professionnel à Bordeaux et ma première apparition européenne, donc c'était vraiment incroyable J'étais très fier et très heureux à ce moment-là. Mes parents, mes grands-parents et mon frère étaient là. Je ne pouvais pas y croire, je pensais que c'était un rêve."

L'équipe de France

Dès l'été 2021, juste avant sa signature avec Bordeaux, Louis Bielle-Biarrey fait ses débuts en équipe de France des moins de 20 ans à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans 2021 face à l'Italie. Il dispute au total deux autres rencontres et inscrit un essai contre l'Irlande. Au total, il disputera 10 rencontres avec cette équipe de France avant donc d'intégrer le groupe de 42 joueurs de Fabien Galthié dans l'équipe première du XV de France afin de préparer le Mondial en France.

Formé à l'ouverture

Si à l'heure actuelle on connaît Louis Bielle-Biarrey comme un 3/4 aile, le joueur a eu droit à une formation très polyvalente et peut évoluer sur quasiment tous les postes à l'arrière, notamment à l'ouverture comme son idole, Johnny Wilkinson. "Nous avions deux ouvreurs dans l'équipe et l'entraîneur m'a demandé de changer de poste parce qu'il pensait que c'était mieux pour moi, il avait raison !, a expliqué le joueur dans les colonnes du Herald Scotland. Au poste d'ouvreur, vous avez beaucoup de ballons mais pas beaucoup de bons ballons, maintenant j'ai beaucoup de temps pour jouer, avec plus d'espaces. J'aime les deux mais maintenant je préfère le poste d'arrière."