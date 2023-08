Emilien Gailleton : né en Angleterre, qui est le nouvel "ovni" du XV de France ?

Emilien Gailleton va connaître ses premières minutes avec le XV de France. Né an Angleterre, voici son portrait.

Le très polyvalent joueur de la Section Paloise en Top 14 va connaître ses premières minutes avec le XV de France à l'occasion du test match face à l'Ecosse ce samedi 5 août du côté de Edimbourg. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby avec le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, Emilien Gailleton va tenter de marquer des points face au XV du Chardon afin d'obtenir sa place pour le Mondial, lui le meilleur marqueur de la saison 2022-2023 avec 13 essais.

"J'espère d'abord jouer lors d'un des matches de préparation du mois d'août, confiait début juillet Emilien Gailleton pendant le premier stage à Monaco à L'Equipe. Ce sera déjà un très gros challenge, le match le plus intense de ma carrière jusqu'à présent. Pour le reste, je ne me mets pas trop de pression. Si ça marche tant mieux, sinon, tant pis. Ce que je vis actuellement est déjà exceptionnel pour mon corps, mon esprit et mon jeu."

Né en Angleterre

Emilien Gailleton n'est pas un joueur français de naissance. Le joueur est né le 13 juillet 2003 du côté de Croydon en Angleterre d'un père français et d'une mère anglaise. Il déménage aux alentours de Cahors à l'âge de trois ans et découvre le rugby au sein du club Cahors Rugby en 2008.

Formé à Agen, ovni à Pau

S'il est tombé dans le rugby dès ses premières années, Emilien Gailleton rejoint le SU Agen en junior à partir de 2017 avant de devenir professionnel au sein de la même structure le 15 octobre 2021 à l'occasion d'un match de Pro D2 face à Vannes. C'est en 2022 que le encore très jeune Emilien signe à Pau pour disputer sa toute première saison en Top 14. S'il "espérait" disputer une petite dizaine de matchs, il deviendra très rapidement l'un des maillons forts de la section paloise pour finalement terminer meilleur marqueur du championnat de France avec 14 essais en 24 matchs.

Emilien Gailleton et l'équipe de France

Présent dans le groupe de 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde, Gailleton n'est pas un novice. Tout d'abord, chez les jeunes, le joueur de Pau est retenu par l'équipe de France des moins de 20 ans pour participer au Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans en 2021. Il sera de nouveau appelé en 2022 et sera même promu capitaine des Bleuets. Chez les "grands", Emilien Gailleton est convoqué pour la première fois avec le XV de France pour la tournée d'automne mais ne dispute aucun match.