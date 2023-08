Paul Boudehent : qui est le jeune troisième ligne du XV de France ?

Paul Boudehent a été sélectionné dans le XV de France en tant que troisième ligne pour participer à la Coupe du monde de rugby 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce jeune joueur.

C'est l'un des noms des surprises majeures de la composition de la liste du XV de France pour la Coupe du monde de rugby 2023. Paul Boudehent a surfé sur sa magnifique saison avec La Rochelle pour s'immiscer dans la bande à Fabien Galthié. Avec les Maritimes, le troisième ligne aile a été l'un des acteurs majeurs de la belle saison de son équipe avec un titre conservé en Champions Cup et un titre de vice-champion de France de Top 14. Ces performances l'ont amené à connaître sa première sélection contre l'Écosse lors du premier match de préparation au Mondial, début août. Il a enchaîné une deuxième cape face à la même nation. Un timing idéal qui lui a permis de se faire sa place dans le groupe grâce à deux bonnes prestations et à un profil polyvalent aux yeux du staff (Fabien Galthié a évoqué la possibilité de le voir glisser au poste de centre si besoin).

"Un potentiel certain" selon Galthié

Interrogé sur la présence surprise de Boudehent dans la liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié est revenu sur ce joueur en conférence de presse : "Paul est venu déjà en 2022 sur les rassemblements, il a fait des allers-retours, il a commencé à s'imposer dans une équipe de La Rochelle championne d'Europe depuis deux saisons. C'est un potentiel certain. Il a fait son chemin, s'est imposé en club. Pour rentrer dans un vestiaire, il faut se faire sa place, aller chercher le maillot, et puis il faut qu'il y ait un peu la place. Pour Paul, il y avait un peu la place."

"Par respect, on retient sa joie", a témoigné Paul Boudehent en conférence de presse pour évoquer sa sélection. Il a confié être "honoré" car il connaît "tous les efforts qu'il faut faire et la qualité des joueurs qui n'ont pas eu la chance d'être dans les 33". Son profil physique, 1m92 et plus de 105 kilos sur la balance, en fait un excellent défenseur qui est combiné à une bonne vitesse de pointe précieuse en attaque. Le Rochelais a également reconnu que l'excellente santé de son club a permis de mettre en lumière son profil : "La chance que j'ai eu, c'est d'avoir joué avec La Rochelle. Nous avons fait une super saison, où nous avons joué des phases finales. En tant que joueur, c'est beaucoup plus simple de montrer ce que nous pouvons faire."

Révélé en Top 14 par La Rochelle

Paul Boudehent est né à Angers le 21 novembre 1999. Son frère Pierre est également un joueur professionnel de rugby (au Stade Français). Les deux frères ont été formés au Sporting Club de l'Ouest dans la cité angevine avant de passer quelques années au Stade Nantais. En 2017, il intègre les rangs du Stade Rochelais avant de faire ses débuts avec l'équipe première lors de la saison 2018/2019. En 2020, il enchaîne les feuilles de matchs en se révélant parmi les meilleurs jeunes du Top 14. Il n'est pas sur la feuille de match lors du premier titre européen de son équipe en 2022 mais il se rattrape en réalisant une belle finale en 2023 pour devenir officiellement champion d'Europe.

Quel rôle avec le XV de France ?

Paul Boudehent est un tout jeune joueur en équipe de France puisqu'il n'a connu que trois sélections dans sa carrière, toutes au cours du mois d'août 2023, lors de la préparation à la Coupe du monde. Il a affronté à deux reprises l'Écosse, avant d'entrer en jeu contre l'Australie. Boudehent postule à une place sur le banc de l'équipe de France lors du Mondial.