Sipili Falatea : qui est le pilier droit du XV de France ?

Sipili Falatea a été sélectionné dans le XV de France en tant que pilier droit pour participer à la Coupe du monde de rugby 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce joueur de l'Union Bordeaux Bègles.

C'est la belle histoire familiale du XV de France : la présence de Sipili Falatea et de Yoram Moefana. Déjà associés sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles, l'oncle et son neveu ont eu le bonheur d'être tous les deux sélectionnés en équipe de France pour disputer la Coupe du monde de rugby 2023, une première dans la longue histoire du XV de France. Lors de la tournée estivale au Japon en 2022, le pilier était revenu sur ce lien familial : "C'est une grosse fierté pour nous et pour toute la famille. On n'en a pas conscience mais on nous le fait souvent remarquer. Au moment de rentrer sur le terrain, on ne savait pas ce qu'on devait se dire. C'était un moment unique pour nous deux. On n'avait pas les mots, on s'est juste regardé et on s'est compris."

Qui est Sipili Falatea ?

Sipili Falatea est né en 1997 dans le village de Leava sur l'île de Futuna au sein d'une fratrie de 10 enfants. Comme Yoram Moefana, il débute le rugby au village de Fiua au Avamafoa rugby club. Son fort potentiel l'amène à tenter le long voyage vers la métropole, 16 000 km. Il est alors formé à Colomiers, à partir de 2015, où il joue à ses débuts trois-quarts centre. En 2017, il rejoint Clermont où il joue ses premières minutes au niveau professionnel en tant que pilier. Il passe l'essentiel de cette première saison avec les Espoirs clermontois avec qui il remporte le championnat de France en 2018. Il est finaliste du Top 14 en 2019 mais c'est à partir de 2020 qu'il s'affirme dans la ligne d'avant clermontoise. Il est alors régulièrement convoqué en équipe de France sans jouer le moindre match. Face à la baisse de son temps de jeu en club, il accepte de rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles en 2022, après 53 matchs de Top 14 avec les Jaunards. Pour sa première saison bordelaise, il participe à 12 matchs.

Quel parcours avec le XV de France ?

Sipili Faletea a débuté avec le maillot bleu lors de la tournée estivale australienne en 2021. Il y a joué deux test-matchs, avant d'être de nouveau convoqué en juin 2022 pour affronter le Japon cette fois-ci. A nouveau appelé lors de la tournée d'automne la même année, son essai décisif face à l'Afrique du Sud au stade Vélodrome l'a propulsé dans la lumière. Il a ensuite présent sur toutes les feuilles de match, à chaque fois comme remplaçant. Sa puissance physique (116kg pour 1m84) a séduit le staff tricolore pour terminer les matchs. Il totalise 13 sélections.

Quel rôle avec le XV de France ?

Lors d'une conférence de presse avant France-Angleterre en mars 2023, Fabien Gathié s'était penché sur le vécu de Sipili Falatea avec le XV de France : "Sipili nous a donné beaucoup de satisfaction. Il a mis du temps à entrer dans le roulement de Bordeaux. Par contre, nous, on lui a toujours fait confiance. On l'a toujours pris en deuxième ou troisième pilier en fonction de ce qu'il se passait. C'est un jeune joueur qui a débuté au poste de trois-quarts centre à Colomiers. Il est donc en apprentissage. Vous savez que ce poste est très difficile. Il est formidable et répond de la meilleure des façons aux challenges qui sont proposés."

S'il dispute aujourd'hui la Coupe du monde, sa participation était compromise en raison d'une blessure contractée lors de la demi-finale de l'UBB contre la Rochelle en juin dernier (24-13 pour les Rochelais). Touché au ligament latéral interne du genou droit, les craintes de voir la Coupe du monde s'échapper étaient présentes, mais Falatea a pu se soigner à temps.

Les Bleus pourront donc compter sur ce "finisseur" régulier du XV de France. Il a ainsi remplacé Uini Atonio durant chaque match du dernier Tournoi des VI nations. Ses qualités de percussion et sa bonne tenue en mêlée sont des atouts très appréciés par le staff de Fabien Galthié, notamment William Servat et Karim Ghezal, co-entraîneurs de la conquête.