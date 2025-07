Qui est Summer Mcintosh, la nouvelle star de la natation ?

La Canadienne, à l'instar de Léon Marchand est la nouvelle pépite de la natation mondiale.

Née le 18 août 2006 à Toronto, Summer McIntosh était prédestinée au sport de haut niveau. Issue d'une famille sportive – sa mère Jill Horstead a été finaliste olympique en papillon en 1984, tandis que sa sœur Brooke excelle en patinage artistique, la Canadienne se jette à l'eau dès l'âge de huit ans, avec une détermination peu commune .

Rejoignant le Swim Club d'Etobicoke, elle casse à 12 ans un record canadien du 800 m qui résistait depuis 45 ans . Son ascension est fulgurante : à 14 ans, elle devient la plus jeune nageuse canadienne qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo (2021), finissant 4e du 400 m libre et participant à deux autres finales .

Un an plus tard, aux Mondiaux FINA 2022 (Budapest), elle fait sensation devenant la quatrième femme à passer sous les 4 min au 400 m libre (3 59 39), elle s'adjuge également l'or en 200 m papillon et en 400 m quatre nages, devenant la plus jeune championne du monde depuis une décennie. Elle enchaînera ensuite avec six médailles aux Jeux du Commonwealth, dont deux en or.

L'éclosion d'un phénomène

L'année 2023 est la première année de sa consécration. Elle établit notamment des records du monde au 400 m libre (3 56 08) et au 400 m quatre nages (4 25 87), devenant l'une des nageuses les plus dominantes de l'histoire. Aux Championnats du monde 2023, ses exploits continuent avec de nouvelles médailles d'or en 200 m papillon et 400 m quatre nages, totalisant quatre titres mondiaux, un record pour une Canadienne.

La reine des JO de Paris 2024

Du haut de ses 17 ans, elle s'illustre lors des JO avec 3 médailles d'or (200 m papillon, 200 m quatre nages, 400 m quatre nages) établissant des records olympiques dans chaque épreuve – et une d'argent en 400 m libre, devenant la première Canadienne à remporter trois médailles d'or dans une même olympiade . Elle partage même le drapeau canadien à la clôture des Jeux et se voit décerner le prestigieux prix Northern Star du meilleur athlète canadien en 2024 .

Fin 2024, à l'occasion des Mondiaux en petit bassin, Summer McIntosh poursuit sa moisson et décroche trois titres mondiaux en établissant des records du monde au 400 m libre, 200 m papillon et 400 m quatre nages, dominant le classement mondial 2024 dans plusieurs disciplines.

L'année 2025 n'est pas à jeter non plus avant les Mondiaux car elle bat trois records mondiaux en cinq jours : 400 m libre, 200 m quatre nages, et surtout, elle réalise le deuxième meilleur chrono historique sur 200m papillon.

Adeptes d'entraînements matinaux à 4 h, Summer partage son temps entre Toronto et Sarasota, Floride, sous la houlette de coach Brent Arckey et du renfort comme Fred Vergnoux, ex-coach de Mireia Belmonte, bientôt complété par Bob Bowman, mentor de Michael Phelps et Léon Marchand. Exigeante, elle puise son énergie dans la compétition, mais sait aussi s'inspirer de ses idoles : Katie Ledecky, dont elle a les posters, et Michael Phelps.