Le Français Léon Marchand, héros des JO de Paris, fait son retour aux Mondiaux de natation à Singapour. Il dispute ce jeudi la finale du 200m 4 nages, 24 heures après y avoir battu de plus d'une seconde le record du monde dès la demi-finale.

Dernières mises à jour

Le programme de Léon Marchand Mercredi 30 juillet à partir de 10h00 (4h du matin en France) : 200 m 4 nages - Séries : qualifié avec le meilleur chrono des séries

Mercredi 30 juillet à partir de 20h34 (14h34 en France) : 200 m 4 nages - Demi-finales : qualifié avec le meilleur chrono et un nouveau record du monde

Jeudi 31 juillet à partir de 19h21 (13h21 en France) : 200 m 4 nages - Finale.

Dimanche 3 août à partir de 10h00 (4h du matin en France) : 400 m 4 nages - Séries.

Dimanche 3 août à partir de 19h56 (13h56 en France) : 400 m 4 nages - Finale (en cas de qualification). 10:37 - Son entraîneur Bob Bowman a vu la course.. et lui a envoyé ce qu'il restait à améliorer ! L'emblématique entraîneur américain Bob Bowman, ex-coach de Michael Phelps, entraîne Léon Marchand à Austin mais n'est pas présent cette année aux Mondiaux, laissant l'accompagnement du Français à son entraîneur toulousain Nicolas Castel. L'Américain a tout de même suivi la course depuis les Etats-Unis. "J'ai appelé Nico directement. On s'est félicité vite fait, avant de discuter de ce que Léon devait faire, sa récupération, comment planifier la journée (de ce jeudi). Quant à Léon, je lui ai texté par WhatsApp ce qu'il devait améliorer pour la finale". Oui, il y a visiblement encore des points de progression quand on explose un record du monde de plus d'une seconde... 10:04 - Moins d'entrainement mais un travail sur la puissance payant ? Léon Marchand n'a pas tardé à analyser à chaud sa course record en demi-finale mercredi mais avait visiblement envie de se pencher sur les détails. Le Français a tout de même savouré quelques instants sa performance. "Je pense que c'est tout le travail de puissance que j'ai fait cette année. Je prends plus d'eau, et le papillon, j'essaie de vraiment tourner les bras au maximum pour arriver au mur, a -t-il confié au journal L'Equipe. Je n'ai pas trop pensé à tout ce qui était technique. Après, le dos est devenu ma force, alors qu'avant, c'était ma pire nage. La brasse, il me restait des jambes, j'ai essayé de construire le 50. Et en crawl, je donne tout. Le crawl, c'était vraiment difficile, forcément j'étais à une allure assrez rapide". 09:20 - Un record libérateur pour la finale ? Interrogé sur sa performance en demi-finale mercredi, Léon Marchand a avoué s'être aussi libéré d'un poids en battant ce record du monde, déjà approché de très près (6 centièmes) en finale des derniers JO. "C'était un peu le but aussi, a-t-il confié au journal L'Equipe. "Et surtout j'avais deux chances de le faire, j'ai pris chaque chance les unes après les autres. Je vais essayer de bien dormir - ça va être compliqué - mais la finale va être cool." 08:57 - Qui face à Marchand en finale du 200m 4 nages ce jeudi ? Le Français devra faire face ce jeudi en finale du 200m 4 nages à nombre de rivaux bien connus, dont des partenaires d'entrainement comme Shaine Casas, Carson Foster ou Hubert Kos. Avec son chrono de 1'52"69, Léon Marchand paraît intouchable mais devra gérer la fatigue née de son incroyable demi-finale pour devancer des adversaires eux aussi en progression avec des chronos en 1'55 pour les meilleurs en demi-finale. On retrouvera donc en finale l'Américain Shaine Casas, 2e des demi-finales (1'55"13), le Britannique Duncan Scott (1'55''51), le Néo-Zélandais Lewis Clareburt (1'57"29) et le Chinois Shun Wang (1'57''48). De la première demi-finale disputée avant le record de Marchand, on retrouvera également le Japonais Tomoyuki Matsushita (1'57''11), l'Américain Carson Foster (1'57''22) et le Hongrois Hubert Kos (1'57''49). A noter que le Japonais Kozuke Makino a été éliminé. 08:40 - En vidéo : l'arrivée et l'incroyable record de Léon Marchand Mercredi, lors des demi-finales, Léon Marchand s'est offert un nouveau record du monde, effaçant des tablettes le chrono de l'Américain Ryan Lochte datant de 2011. Revivez en vidéo la fin de course historique de Léon Marchand, auteur d'un record du monde stratosphérique sur 200m 4 nages. 30/07/25 - 15:17 - Marchand : "surpris de l'ambiance" "J'ai été surpris de l’ambiance, ça me pousse dans mes retranchements", a jugé Léon Marchand au micro de France TV après son fabuleux record du monde réalisé en demi-finale du 200m 4 nages. "J’ai pu m’exprimer à fond mais il reste une course demain, la finale. Demain, ça va être le but, essayer de gagner, ce sera une finale relevée, y a tous mes potes dedans et 1’55 c’est quand même solide derrière". Solide mais à près de trois secondes du chrono du Français... Un gouffre ! 30/07/25 - 15:11 - Ses rivaux loin derrière.. mais une finale demain à disputer Seul au monde, Léon Marchand a totalement survolé ces demi-finales du 200m 4 nages. Il a pourtant encore une course à faire pour empocher la médaille d'or. La finale aura lieu jeudi à Singapour. Le Français devra faire face à l'Américain Shaine Casas, 2e des demi-finales (1'55"13), au Britannique Duncan Scott (1'55''51), au Néo-Zélandais Lewis Clareburt (1'57"29) et au Chinois Shun Wang (1'57''48). De la première demi-finale, on retrouvera également le Japonais Tomoyuki Matsushita (1'57''11), l'Américain Carson Foster (1'57''22) et le Hongrois Hubert Kos (1'57''49). Tous à des années lumière du chrono du Français qui a frappé très fort... 30/07/25 - 14:54 - Marchand : "on s'est dit que c'était peut-être le jour de le faire" "Je suis trop content, je voulais l’avoir ce record, je ne savais pas quand mais je me sentais vraiment bien à l’échauffement. On en a parlé avec Bob (Bowman, son coach ndlr), on s'est dit que c'était peut-être le jour de le faire. Mais 1'52, ça me parait un peu irréel". 30/07/25 - 14:50 - Marchand efface un record de 15 ans et.. empoche 30 000 euros Léon Marchand vient donc d'effacer un nouveau record du monde, celui du 200m 4 nages en 1'52''69 contre 1'54''00 pour Ryan Lochte en 2011. Le record de l'Américain est pulvérisé. Le Français réalise le premier record du monde dans ces Mondiaux et empoche ainsi un chèque de 30 000 euros. Avant même la finale... 30/07/25 - 14:44 - Record du monde pour Marchand ! Dès les demi-finales 1'52''69 : Léon Marchand vient de battre dès les demi-finales le record du monde du 200m 4 nages qui lui avait résisté l'an dernier à Paris. Et il l'explose, rayant des tablettes Ryan Lochte avec son record en 1'54''00 ! 30/07/25 - 14:43 - Marchand ne baisse pas de rythme La longueur de dos est avalée, celle de brasse bien entamée et Marchand s'envole. Il est nettement en avance sur les bases du record du monde de Ryan Lochte et ne semble pas décidé à se ménager. On va peut-être assister à un moment d'histoire puisqu'il bascule avec 1''88 d'avance avant la dernière longueur en crawl. 30/07/25 - 14:42 - Une seconde d'avance après le papillon ! La coulée de Léon Marchand est bonne, il s'accroche à l'Américain Shane Casas en papillon pour lancer ce 200m 4 nages. 30/07/25 - 14:42 - Marchand au départ Place à la 2e demi-finale avec Léon Marchand auteur d'un chrono de 1'57''63 ce matin en séries. Le Chinois Shun Wang, champion olympique en 2021, est engagé avec lui dans cette demi-finale. Le Britannique Duncan Scott, vice-champion olympique, est aussi au départ comme l'Américain Shane Casas, coéquipier de Marchand à Austin. 30/07/25 - 14:41 - 1'57''11 pour Matsushita qui remporte cette première demi-finale C'est un peu plus rapide que ce matin en séries. Le Japonais Matsushita s'impose devant Hubert Kos en 1'57''22 et Carson Foster. Makino prend la 4e place. 30/07/25 - 14:37 - Place à la première demi-finale du 200m 400 nages On y retrouve Tomoyuki Matsushita, dauphin de Léon Marchand à Paris sur la distance supérieure du 400m 4 nages, et l'Américain Carson Foster qui s'entraîne avec Léon Marchand à Austin. Comme le Hongrois Hubert Kos lui aussi présent dans cette demi-finale qui comprend aussi le Japonais Kozuke Makino. LIRE PLUS

Léon Marchand est né le 17 mai 2002 à Toulouse et est fils de deux anciens nageurs : Xavier Marchand, médaillé d'argent aux championnats du monde sur le 200 m 4 nage en 1998, et Céline Bonnet, dossiste et spécialiste du 4 nages, qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Son oncle, Christophe, est également un ancien nageur olympique, désormais directeur sportif d'une piscine à Clichy. Le jeune Léon a bien évidemment baigné dans les bassins depuis tout jeune, même s'il avait une préférence pour le judo et le rugby avant de se lancer dans les traces de ses parents, jusqu'à être sacré champion de France du 200 m papillon à Rennes en 2019 faisant de lui le premier nageur français à obtenir un tel sacre à 17 ans. Quelques mois plus tard, il remporte une médaille de bronze sur le 400 m 4 nages et sur le 200 m brasse lors des championnats d'Europe juniors 2019. Lors des Mondiaux de natation à Budapest en 2022 il repart avec trois médailles au compteur dont deux en or. Son plus gros fait d'arme arrive aux JO de Paris 2024 avec quatre médailles d'or en individuel (200m 4 nages, 400m 4 nages, 200m papillon et 200m brasse), plus une avec le relais français masculin 4x100 4 nages.

Qui sont les parents de Léon Marchand ?

Léon Marchand vient d'une lignée de nageur. Sa mère est tout simplement Céline Bonnet, spécialiste du dos et plusieurs fois championne de France. Son père, Xavier Marchand, est vice-champion du monde du 200 m 4 nages à Perth, en Australie, en 1998.

Quelle est la taille de Léon Marchand ?

Le nageur français, spécialiste du 400m 4 nages, est un gros gabarit dans le monde de la natation et mesure 1,83m selon les dernières données de la FFN.

Pourquoi Léon Marchand est-il parti en Arizona puis au Texas ?

Au lendemain des JO de Tokyo en 2021 où il participe à sa première finale olympique en prenant la 6e place, Léon Marchand fait ses valises pour rejoindre l'Université d'Arizona State et un certain Bob Bowman, ancien mentor d'un certain Michael Phelps. Le jeune prodige n'a depuis cessé de progresser et impressionné les Etats-Unis. Il y fait d'ailleurs les gros titres dès mai 2022 quand il bat le record NCAA du 200 yards quatre nages, jusque-là détenu par Caeleb Dressel. Une performance félicitée par... Michael Phelps sur Instagram.

Au delà des résultats dans la piscine, Léon Marchand a tout simplement évolué depuis son départ aux Etats-Unis comme il a expliqué à 20 minutes en juin 2022. "En musculation, j'ai fait plus d'" haltéro ", plus d'explosivité. Je suis beaucoup plus puissant. Mentalement, j'ai gagné en autonomie et beaucoup en expérience car j'ai beaucoup nagé en NCAA (le championnat universitaire aux Etats-Unis). J'ai fait plein de courses, plein de relais. En compétition, j'arrive maintenant à me jeter sur le mur pour gagner la course. J'ai beaucoup nagé avec Bob (Bowman). Je me suis amélioré en dos, en crawl. J'ai plus d'atouts qu'avant. Je nage plus vite, tout simplement." Après sa razzia aux JO de Paris, Léon Marchand, passé professionnel, ne peut plus s'engager en compétition NCAA mais a suivi le groupe d'entraînement de Bob Bowman au Texas.

Léon Marchand et Bob Bowman

Installé aux USA, Léon Marchand est sous les ordres du légendaire Bob Bowman, ancien mentor de Michael Phelps et apprend beaucoup de ce dernier. "J'étais très impressionné au début. Mais c'est vraiment un super coach, avec beaucoup d'expérience. Je sais que je serai prêt pour toutes les compétitions avec lui. Et puis il est vraiment relax. Il a eu beaucoup de résultats, du coup il est plus cool, on s'amuse beaucoup à l'entraînement tout en sachant dans quelle direction on va, ce qu'on veut faire. Il y a une connexion qui s'est créée entre nous."

Léon Marchand aux JO de Paris 2024

Léon Marchand a raflé la médaille d'or du 400 mètres 4 nages pour sa première course aux JO de Paris en juillet 2024. Le Français n'a laissé aucune chance à ses adversaires en finissant avec plusieurs secondes d'avance au terme d'une course qui a tourné à la démonstration, record olympique en prime. Le nageur de Toulouse a ensuite enchaîné avec un titre sur le 200m papillon après un duel épique face à Milak avant d'écrire l'histoire en obtenant un troisième sacre en 200m brasse. La légende Marchand ne s'est pas arrêtée la avec un 4e titre sur le 200m 4 nages puis en aidant le relais 4x100 4 nages à glaner la médaille de bronze en compagnie de Yohann Ndoye Brouard (dos), Maxime Grousset (papillon) et Florent Manaudou (nage libre).