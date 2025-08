Léon Marchand -DIRECT : après la frayeur, les dernières finales en direct

Vainqueur sur 200m 4 nages et auteur d'un nouveau record du monde, Léon Marchand vise ce dimanche un nouveau titre sur 400m 4 nages et devrait aussi être aligné en relais. Il a toutefois eu beaucoup de mal en séries dans la nuit, terminant avec le 7e chrono.

Le programme de Léon Marchand Mercredi 30 juillet à partir de 10h00 (4h du matin en France) : 200 m 4 nages - Séries : qualifié avec le meilleur chrono des séries

Mercredi 30 juillet à partir de 20h34 (14h34 en France) : 200 m 4 nages - Demi-finales : qualifié avec le meilleur chrono et un nouveau record du monde

Jeudi 31 juillet à partir de 19h21 (13h21 en France) : 200 m 4 nages - Finale. Vainqueur.

Vendredi 1er août à partir de 20h39 (14h39 en France) : relais 4x200m nage libre messieurs - 6e en finale

Dimanche 3 août à partir de 10h00 (4h du matin en France) : 400 m 4 nages - qualifié avec le 7e temps des séries

Dimanche 3 août à partir de 19h56 (13h56 en France) : 400 m 4 nages - Finale

Dimanche 3 août à partir de 20h54 (14h54 en France) : relais 4x100m 4 nages messieurs. 13:26 - Des temps de passage surprenants en série Léon Marchand vise un nouveau titre mondial sur 400m 4 nages ce dimanche mais a eu bien du mal à trouver et tenir le rythme en séries avec son 7e chrono. Les observateurs auront noté des temps de passage surprenants. Bien parti en papillon, plutôt dans le tempo en dos par rapport au meilleur chrono du Japonais Matsushita, l'écart a brusquement grimpé en brasse, une nage qui est pourtant d'ordinaire l'un des points forts du Français par rapport à ses rivaux. Le premier 50m notamment a été rude : 36"54, une seconde de plus que le Japonais, avant un 2e 50m sur le même tempo (36"50). Le crawl n'a pas permis de renverser la tendance, avec là aussi un premier 50m difficile en 31"43. Là aussi, une seconde de plus que le Japonais. 13:16 - Marchand bien annoncé sur le relais 4x100m 4 nages, en brasse La Fédération internationale a donné la composition du relais 4x100m 4 nages dont la finale a lieu à 14h30. Léon Marchand y est bien annoncé en 2e relayeur, donc en brasse. Yohann Ndoye Brouard ouvrira le relais en dos, suivi de Marchand en brasse, de Maxime Grousset en papillon sur la distance où il a été sacré hier champion du monde et Yann Le Goff en nage libre. 12:45 - Le programme de cette dernière session aux Mondiaux de Singapour On ferme ! Place à la dernière journée aux Mondiaux de natation de Singapour. Voici le programme : 13h02 : Finale du 50m dos messieurs

13h10 : Finale du 50m brasse dames

13h18 : Finale du 50m nage libre dames

13h31 : Finale du 1500 nage libre messieurs

13h59 : Finale du 400m 4 nages messieurs (avec Léon Marchand)

14h15 : Finale du 400m 4 nages dames

14h33 : Finale du 4x100m 4 nages messieurs (avec le relais français qualifié)

14h49 : Finale du 4x100M 4 nages dames

Léon Marchand est né le 17 mai 2002 à Toulouse et est fils de deux anciens nageurs : Xavier Marchand, médaillé d'argent aux championnats du monde sur le 200 m 4 nage en 1998, et Céline Bonnet, dossiste et spécialiste du 4 nages, qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Son oncle, Christophe, est également un ancien nageur olympique, désormais directeur sportif d'une piscine à Clichy. Le jeune Léon a bien évidemment baigné dans les bassins depuis tout jeune, même s'il avait une préférence pour le judo et le rugby avant de se lancer dans les traces de ses parents, jusqu'à être sacré champion de France du 200 m papillon à Rennes en 2019 faisant de lui le premier nageur français à obtenir un tel sacre à 17 ans. Quelques mois plus tard, il remporte une médaille de bronze sur le 400 m 4 nages et sur le 200 m brasse lors des championnats d'Europe juniors 2019. Lors des Mondiaux de natation à Budapest en 2022 il repart avec trois médailles au compteur dont deux en or. Son plus gros fait d'arme arrive aux JO de Paris 2024 avec quatre médailles d'or en individuel (200m 4 nages, 400m 4 nages, 200m papillon et 200m brasse), plus une avec le relais français masculin 4x100 4 nages.

Qui sont les parents de Léon Marchand ?

Léon Marchand vient d'une lignée de nageur. Sa mère est tout simplement Céline Bonnet, spécialiste du dos et plusieurs fois championne de France. Son père, Xavier Marchand, est vice-champion du monde du 200 m 4 nages à Perth, en Australie, en 1998.

Quelle est la taille de Léon Marchand ?

Le nageur français, spécialiste du 400m 4 nages, est un gros gabarit dans le monde de la natation et mesure 1,83m selon les dernières données de la FFN.

Pourquoi Léon Marchand est-il parti en Arizona puis au Texas ?

Au lendemain des JO de Tokyo en 2021 où il participe à sa première finale olympique en prenant la 6e place, Léon Marchand fait ses valises pour rejoindre l'Université d'Arizona State et un certain Bob Bowman, ancien mentor d'un certain Michael Phelps. Le jeune prodige n'a depuis cessé de progresser et impressionné les Etats-Unis. Il y fait d'ailleurs les gros titres dès mai 2022 quand il bat le record NCAA du 200 yards quatre nages, jusque-là détenu par Caeleb Dressel. Une performance félicitée par... Michael Phelps sur Instagram.

Au delà des résultats dans la piscine, Léon Marchand a tout simplement évolué depuis son départ aux Etats-Unis comme il a expliqué à 20 minutes en juin 2022. "En musculation, j'ai fait plus d'" haltéro ", plus d'explosivité. Je suis beaucoup plus puissant. Mentalement, j'ai gagné en autonomie et beaucoup en expérience car j'ai beaucoup nagé en NCAA (le championnat universitaire aux Etats-Unis). J'ai fait plein de courses, plein de relais. En compétition, j'arrive maintenant à me jeter sur le mur pour gagner la course. J'ai beaucoup nagé avec Bob (Bowman). Je me suis amélioré en dos, en crawl. J'ai plus d'atouts qu'avant. Je nage plus vite, tout simplement." Après sa razzia aux JO de Paris, Léon Marchand, passé professionnel, ne peut plus s'engager en compétition NCAA mais a suivi le groupe d'entraînement de Bob Bowman au Texas.

Léon Marchand et Bob Bowman

Installé aux USA, Léon Marchand est sous les ordres du légendaire Bob Bowman, ancien mentor de Michael Phelps et apprend beaucoup de ce dernier. "J'étais très impressionné au début. Mais c'est vraiment un super coach, avec beaucoup d'expérience. Je sais que je serai prêt pour toutes les compétitions avec lui. Et puis il est vraiment relax. Il a eu beaucoup de résultats, du coup il est plus cool, on s'amuse beaucoup à l'entraînement tout en sachant dans quelle direction on va, ce qu'on veut faire. Il y a une connexion qui s'est créée entre nous."

Léon Marchand aux JO de Paris 2024

Léon Marchand a raflé la médaille d'or du 400 mètres 4 nages pour sa première course aux JO de Paris en juillet 2024. Le Français n'a laissé aucune chance à ses adversaires en finissant avec plusieurs secondes d'avance au terme d'une course qui a tourné à la démonstration, record olympique en prime. Le nageur de Toulouse a ensuite enchaîné avec un titre sur le 200m papillon après un duel épique face à Milak avant d'écrire l'histoire en obtenant un troisième sacre en 200m brasse. La légende Marchand ne s'est pas arrêtée la avec un 4e titre sur le 200m 4 nages puis en aidant le relais 4x100 4 nages à glaner la médaille de bronze en compagnie de Yohann Ndoye Brouard (dos), Maxime Grousset (papillon) et Florent Manaudou (nage libre).