Elle a découvert la natation "par hasard et pour se rafraichir" : qui est Zidi Yu, âgée de 12 ans ?

La Chinoise éclabousse de son talent ces Mondiaux de natation à Singapour.

Léon Marchand, Summer McIntosh ? Non, la sensation de ces Mondiaux qui se disputent du 27 juillet au 3 août 2025 est pour le moment la Chinoise Zidi Yu, seulement âgée de 12 ans. Si elle monte sur le podium durant cette semaine à l'OCBC Arena, Yu Zidi mettrait fin à un record vieux de 89 ans avec la Danoise Inge Sorensen, 12 ans également à l'époque et qui avait arraché un bronze sur 200 m brasse aux JO de Berlin.

En attendant, elle impressionne tout le monde. " Je n'ai jamais vu une fille de douze ans nager de cette façon, s'est enthousiasmé l'entraîneur australien de l'équipe chinoise Michael Bohl.

Toujours collégienne, elle a commencé la natation à six ans et explique qu'elle a découvert la discipline par hasard, en cherchant à se rafraîchir dans un été torride. " Il faisait vraiment super chaud, alors je suis allée au parc aquatique avec mon père, a-t-elle raconté. J'ai apprécié la fraîcheur de l'eau et j'ai passé beaucoup de temps dans différents petits bassins pour enfants. Un jour, un entraîneur s'est approché de moi et m'a demandé si je voulais nager plus vite." Déjà qualifiée pour une finale, le 400m 4 nages, elle "espère faire une percée lors de ces Championnats du monde". "Je veux montrer mon potentiel. Je me sens bien. J'essaie de ne pas trop penser et de me donner à fond'" a-t-elle lancé ces derniers jours.