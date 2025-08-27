Maghnes Akliouche convoqué chez les Bleus, qui est la pépite de Monaco ?

Le jeune attaquant de l'AS Monaco a été appelé pour la première par Didier Deschamps ce mercredi 27 août.

Né le 25 février 2002 à Tremblay-en-France, Maghnes Akliouche s'est imposé progressivement comme l'un des visages prometteurs de l'AS Monaco et de notre championnat de France de Ligue 1.

Arrivé sur le Rocher à 15 ans, le milieu offensif d'origine algérienne a franchi toutes les étapes de la formation monégasque avant de découvrir la Ligue 1 en 2021. Doté d'une excellente vision du jeu et d'une grande qualité technique, il s'illustre par sa capacité à orienter le jeu et à créer des espaces dans les défenses adverses. Akliouche a rapidement attiré l'attention des observateurs grâce à son intelligence tactique et sa faculté à faire jouer ses partenaires. International espoir avec les Bleuets, il était éligible à la sélection algérienne, mais a été officiellement appelé par Didier Deschamps et les Bleus le 27 août 2025.

Ses statistiques étaient plutôt bonnes la saison dernière. Il a disputé 43 matches (dont 38 titularisations) toutes compétitions confondues. Il a inscrit 7 buts et délivré 12 passes décisives, soulignant sa contribution offensive décisive avec Monaco. En Ligue 1, ses chiffres sont particulièrement frappants : 32 apparitions, avec 5 buts et 10 passes décisives.