Origines au Maroc, réseaux sociaux et coup de poignard... Qui est Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal ?

On l'appelle "Hustle Hard 304". Si Lamine Yamal est très connu, son père Mounir Nasraoui a aussi sa petite renommée sur les réseaux sociaux.

Lamine Yamal est sans aucun doute la star du football mondial de demain. La pépite du Barça, seulement âgée de 18 ans, impressionne par son talent. Le premier à en être très fier, c'est son père, Mounir Nasraoui. Originaire de Larache, au Maroc, le père de Lamine Yamal a immigré en Espagne pour travailler comme peintre en bâtiment.

Il s'est marié à Sheila Ebana, une femme née à Bata (Guinée équatoriale), qui a travaillé comme serveuse. Lamine est donc né de cette relation le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat (près de Barcelone). Mais les parents se sont séparés quand Lamine avait environ trois ans.

Mounir Nasraoui vit dans le quartier Rocafonda, à Mataró, près de Barcelone, où Lamine a aussi grandi. Son fils affiche souvent lors de ses célébrations le geste "304", qui correspond aux trois derniers chiffres du code postal de ce quartier. C'est une façon de rendre hommage à ses racines, à là où il grandit.

Mounir Nasraoui a été poignardé en 2024

Un épisode dramatique a malheureusement marqué la vie de Mounir Nasraoui et celle de Lamine Yamal. En août 2024, le père de la star a été poignardé sur un parking dans le quartier de Rocafonda. Il a survécu à l'attaque, dans un état grave mais stabilisé, et a reçu beaucoup de soutien de la part des fans, des médias et de sa famille.

"Je me suis vu entre la vie et la mort, bien sûr j'ai eu peur. Comme tout être humain. Je ne sais pas quand je sortirai de l'hôpital, mais j'espère que ce sera le plus tôt possible. Je suis reconnaissant de pouvoir parler à nouveau", avait-il lancé à l'époque. Le joueur est aussi revenu récemment sur cet épisode tragique. "J'étais dans la voiture, je venais d'acheter des vêtements. J'étais avec mon cousin. Ma cousine m'appelle et me raconte ce qui s'est passé. Je commence à recevoir des appels et à ce moment-là, j'étais encore un enfant. La première chose que je fais, c'est de descendre de la voiture et d'essayer d'aller à la gare pour me rendre à Mataró, mais à ce moment-là, j'étais déjà footballeur. Je savais que mon père n'allait pas bien, car il avait été poignardé. Je voulais aller à Mataró pour voir ce qui se passait", a raconté Lamine Yamal récemment dans le podcast "Resonancia de corazón".

"Mon cousin ne m'a pas laissé monter dans le train. Ils m'ont enfermé à la maison, j'essayais de sortir, mais ils ne me laissaient pas ", a rencore expliqué l'attaquant. "Ce furent des moments difficiles", poursuit l'espoir du Barça. "Le lendemain, j'avais un entraînement et j'y suis allé. Je voyais que je ne pouvais rien faire. Je l'ai appelé et il m'a dit de rester calme et de ne pas m'inquiéter. Je suis allé le voir à l'hôpital le lendemain matin et ensuite, tout s'est apaisé. "

Mounir Nasraoui très actif sur les réseaux sociaux

Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, est également très présent sur les réseaux sociaux sous le nom de "Hustle Hard 304", le nom de son compte Instagram, qui compte près de 300 000 abonnés. Il y réalise des lives pour parler aux fans de son fils, du ffot et de la famille en général.

Dans celles-ci, Mounir Nasraoui, évoque à peu près tous les sujets possibles, sans trop de pudeur, même les polémiques comme une fête d'anniversaire controversée, son couple avec une chanteuse argentine. Il s'affiche également avec des stars improbables comme La Fouine dernièrement.

Attendu durant la cérémonie au Théâtre du Chatelet, à Paris, ce lundi, le père de Lamine Yamal n'a d'ailleurs pas hésité à déjà profiter de la capitale française, comme ont peut le voir ci-dessus.