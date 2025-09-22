Qui est la Ballon d'or Aitana Bonmatí ?

Double Ballon d'or, l'Espagnole est favorite à sa succession.

Aitana Bonmatí s'est imposée comme l'une des figures majeures du football mondial depuis plusieurs saisons maintenant. Née en 1998 à Sant Pere de Ribes, formée à La Masia, elle incarne aujourd'hui l'âme du FC Barcelone féminin et de la sélection espagnole. D'abord sous-estimée pour son gabarit, elle a construit sa carrière sur sa vision du jeu, sa qualité technique et une endurance qui font d'elle une milieu complète, capable de réguler le tempo comme de décider d'un match. Une sorte de Xavi, la légende masculine du Barça.

Avec le Barça, Bonmatí a remporté la Liga à plusieurs reprises, mais aussi trois Ligues des champions (2021, 2023, 2024), devenant l'un des visages d'une équipe qui domine l'Europe. En 2023, elle a été élue meilleure joueuse de la compétition par l'UEFA, avant de réaliser un été historique en remportant la Coupe du monde avec l'Espagne, où elle a également été sacrée meilleure joueuse du tournoi.

Son année 2023 s'est conclue par une consécration : le Ballon d'Or, une distinction qui a pu la placer au sommet du football mondial confirmant son rôle de référence dans une discipline en pleine évolution. En 2024, bis repetita avec un nouveau Ballon d'or, le deuxième consécutif. À 27 ans, elle compte déjà parmi les palmarès les plus complets de sa génération. Mais la défaite lors de l'Euro 2025 face à l'Angleterre pourrait la priver d'un nouveau sacre.