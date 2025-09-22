Qui est Alessia Russo, vainqueur de l'Euro avec l'Angleterre ?

L'Anglaise pourrait créer la surprise en remportant le Ballon d'or 2025.

Vainqueur de la Ligue des champions avec les Gunners d'Arsenal, mais également de l'UEFA Euro 2025 avec les Anglaises, le palmarès d'Alessia Russo ne peut pas être plus imposant cette année. Elle est annoncée comme l'une des prétendantes à la victoire finale face à l'armada espagnole.

Née à Maidstone en 1999, d'une famille aux racines siciliennes, Russo a grandi ballon au pied. Après un passage par les équipes de jeunes de Chelsea puis un détour remarqué aux États-Unis, où elle s'est formée avec les North Carolina Tar Heels, elle revient en Angleterre en 2020 pour enfiler le maillot de Manchester United. Trois ans plus tard, Arsenal réussit le coup de l'été en attirant celle qui était déjà l'une des figures les plus prometteuses de la sélection nationale.

C'est pourtant sous le maillot blanc des Lionesses que Russo a véritablement conquis le cœur du public. Lors de l'Euro 2022, remporté à domicile, son but mémorable d'une talonnade contre la Suède fait le tour du monde. Depuis, chaque apparition de Russo suscite l'attente d'un geste décisif, d'un éclair capable de faire basculer un match.

Sur le terrain, l'attaquante d'1,75 m combine puissance et élégance. Capable de tenir le ballon dos au but comme d'attaquer les espaces, elle possède ce flair de buteuse rare qui fait la différence dans les grands rendez-vous. En dehors, son calme et sa maturité séduisent autant que sa détermination. Elle revendique un football ambitieux, exigeant, et s'impose peu à peu comme une leader naturelle dans un vestiaire où l'expérience ne manque pas.

Sacrée championne d'Europe avec l'Angleterre en 2022, puis de nouveau en 2025, Russo a également été élue Joueuse de l'année par l'Association des journalistes sportifs.