Lou Jeanmonnot : compagnon, palmarès... Ce que vous ne savez pas sur la biathlète

La Française Lou Jeanmonnot vise plusieurs médailles aux JO de Milan Cortina.

Née le 28 octobre 1998 à Pontarlier (Doubs, France), Lou Jeanmonnot s'est imposée comme l'une des biathlètes les plus prometteuses de sa génération. Lou commence le biathlon dès 2012 au club Olympic Mont d'Or, tout en suivant une scolarité sportive au lycée Xavier‑Marmier à Pontarlier. Très vite, elle se fait remarquer chez les jeunes sur la scène internationale : dès 2015, elle est médaillée d'or au Festival olympique de la jeunesse européenne et remporte des médailles aux Championnats du monde jeunes, montrant déjà une forte capacité de tir et une aisance physique sur les skis nordiques.

Elle fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2021 à Nové Město, après avoir remporté le classement général de l'IBU Cup, un passage traditionnel vers l'élite du biathlon. Rapidement, sa précision au tir (souvent supérieure à 90 % en saison) et son ski rapide la placent dans le haut du classement mondial.

L'hiver 2023‑2024 marque un véritable tournant avec la première victoire de Lou Jeanmonnot en Coupe du monde lors du sprint d'Östersund, avant de s'imposer à nouveau en poursuite, devenant seulement la quatrième Française à réaliser un tel doublé, aux côtés de Sandrine Bailly, Corinne Niogret et Marie Dorin‑Habert. Son palmarès est désormais impressionnant en étant triple championne du monde en relais (2024, 2025) et médaillée en relais mixte. Elle possède également plusieurs victoires en Coupe du monde et 3 petits globes de cristal, dont celui de la mass start en 2024, de la poursuite et de l'individuel en 2025.

La famille de Lou Jeanmonnot

Les parents de Lou Jeanmonnot, Sylvane Laurent et Didier Jeanmonnot, sont très présents dans sa carrière, la soutenant depuis ses débuts jusqu'aux plus hauts niveaux du biathlon mondial. Leur soutien est souvent cité par la Française comme une source de force. Sa sœur Prune et d'autres proches sont également très présents autour de la biathlète. Ils suivent les performances avec passion, parfois même dans le magasin familial...

Compagnon et vie privée de Lou Jeanmonnot

Contrairement à beaucoup de sportifs qui exposent ouvertement leur vie privée, Lou Jeanmonnot garde une grande discrétion autour de sa vie sentimentale. Aucune information officielle confirmée ne précise l'identité d'un compagnon ou d'une relation amoureuse. Elle préfère protéger sa vie privée et concentrer l'attention médiatique sur ses performances sportives. La Française partage en revanche les photos d'Inouk, le border collie de la famille, qui l'attend à chaque fois chez ses parents. Depuis l'hiver dernier, la biathlète diffuse avant chaque course de coupe du monde une photo qui est envoyée en amont par sa maman.

Le palmarès de Lou Jeanmonnot

Lou Jeanmonnot a terminé deuxième du classement de la Coupe du monde en 2024 et 2025. Elle a également remporté trois petits globes, de la mass-start en 2024, individuel en 2025 et poursuite en 2025. En individuel, aucun titre de championne du monde ni même une petite médaille. En revanche, la Française est double championne du monde du relais femmes, championne du monde du relais mixte et du relais mixte simple.