Eric Perrot : couple, parents... Ce que vous ne savez pas sur le biathlète

Eric Perrot sera l'un des fers de lance de l'équipe de France de biathlon lors des JO de Milan Cortina.

Éric Perrot est devenu l'une des figures montantes du biathlon français. Depuis 2023, il est souvent considéré comme la relève du biathlon mondial et notamment de Martin Fourcade. Né le 29 juin 2001 à Bourg‑Saint‑Maurice, en Savoie, il a rapidement démontré un talent hors norme sur les skis et au tir. Déjà double champion du monde en relais et médaillé sur plusieurs épreuves individuelles, il s'impose comme une valeur sûre de l'équipe de France, capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux et vise tout simplement le sacre olympique à Milan Cortina.

Un héritage familial

Derrière le succès d'Eric Perrot se cache un vrai héritage sportif. Éric est le fils de Franck Perrot, ancien biathlète français ayant représenté la France dans les années 1990 au niveau international, et de Tone Marit Oftedal, ancienne biathlète norvégienne et championne du monde junior en relais. Cet héritage franco-norvégien l'a plongé dès son enfance dans un environnement où le ski et le biathlon étaient au cœur de sa vie quotidienne.

Malgré cet héritage prestigieux, Éric souligne qu'il n'a jamais ressenti de pression excessive de la part de sa famille comme il a expliqué pour le Dauphiné. "Mon père suit pas mal ma carrière parce qu'il a fait la sienne et qu'il est entraineur. Il me connait bien, me comprend bien et m'apporte des détails qui sont importants. Je n'ai jamais ressenti de pression par rapport à ma famille, à mes deux parents qui ont été biathlètes. Je suis biathlète, ce n'est pas un hasard mais cela a été mon choix. Mes deux parents ne sont là que pour m'accompagner. Nous sommes contents de partager cette passion commune. Je pense que mon père a plaisir à se retrouver dans la compétition aujourd'hui et cela me plait de partager cela avec lui."

Son palmarès

Eric Perrot est déjà plusieurs fois champion du monde. C'était le cas lors de l'individuel de Lenzerheide en 2025, le faisant entrer dans une nouvelle dimension. Il est également double champion du monde du relais mixte en 2024 et 2025, médaillé d'argent du relais hommes et médaillé de bronze de la poursuite. Il possède également plusieurs victoires en Coupe du monde et a terminé 3e du général en 2025.

Eric Perrot est-il en couple ?

Il n'existe aucune information sur le couple d'Eric Perrot. Le Français préserve sa vie privée comme de nombreuses stars. Plusieurs rumeurs faisaient état d'une éventuelle relation avec Lou Jeanmonnot. Totalement faux, la relation est strictement professionnelle.