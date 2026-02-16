Paco Rassat : origines, parents, couple... Ce que vous ne savez pas sur le slalomeur

Le skieur Paco Rassat pourrait être l'une des révélations de ces Jeux olympiques de Milan Cortina.

Né le 13 novembre 1998 à Chambéry, en Savoie, Paco Rassat a grandit au cœur du massif des Bauges, à proximité immédiate des pistes de ski. Il a été mis sur les skis dès l'âge de six mois et est Issu d'une famille profondément liée à la montagne, il est le fils de Yann Rassat, directeur de l'École du Ski Français des Aillons, et d'une mère pisteuse secouriste. Très tôt, son père devient son premier entraîneur, lui transmettant les bases techniques qui feront de lui l'un des espoirs majeurs du ski français. Il a une sœur, Lola, qui suit elle aussi les traces familiales dans l'univers du ski.

Son parcours

Licencié au Ski Club des Aillons, Paco progresse rapidement. Médaillé de bronze en slalom aux Universiades d'hiver de 2019 et champion de France U21 la même année, il gravit ensuite les échelons en Coupe d'Europe avant de faire ses débuts en Coupe du monde en janvier 2022. Il fait sa première course à Adelboden, puis marque ses premiers points internationaux et premiers tops 10 au fil des saisons suivantes.

La carrière de Rassat connaît un tournant spectaculaire en 2025‑2026. Le 22 novembre 2025, à Gurgl (Autriche), il signe sa première victoire en Coupe du monde de slalom après une incroyable remontée remontant de la 14ᵉ place de la première manche pour s'imposer avec le meilleur second temps du jour. Cette victoire a fait de lui le 17ᵉ Français de l'histoire à triompher en slalom sur le circuit mondial, rejoignant des noms légendaires comme Jean‑Claude Killy ou Clément Noël. Sa saison est ensuite couronnée par une seconde victoire en Coupe du monde à Adelboden, en Suisse, le 11 janvier 2026, où il devance notamment des concurrents de premier plan comme Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen.

Son métier hors des pistes

En parallèle de sa carrière sportive, Paco Rassat est également réserviste au sein de la police nationale, un engagement qui témoigne de son sens du service et de sa capacité à concilier passion et responsabilités professionnelles.

Son couple

Concernant sa vie privée et sentimentale, aucune information officielle n'a été rendue publique sur Paco Rassat qui préserve son intimité.