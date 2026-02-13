Léa Casta : origine, parents, snowboard... Ce que vous ne savez pas sur la Française

La jeune française est attendue comme une chance de médaille à Milan Cortina.

Léa Casta est née le 10 février 2006 à Thonon‑les‑Bains (Haute‑Savoie, France), et est une snowboardeuse française spécialisée dans le snowboardcross, discipline où plusieurs athlètes français ont marqué l'histoire ces dernières années. Originaire de Haute‑Savoie, Léa découvre très tôt les sports de glisse, d'abord par le ski, puis par le snowboard à l'âge de 9 ans, influencée notamment par son grand frère, qui pratiquait déjà cette discipline. Du côté familial, c'est donc un environnement très lié aux sports de montagne qui a accompagné ses premiers pas sur la neige.

Très vite, ses parents vont s'investir pleinement pour soutenir sa passion en créant un club de snowboard local afin de lui permettre de participer à des compétitions dès ses débuts. C'est ainsi qu'elle rejoint ensuite le Ski club des Deux Alpes, où elle s'entraîne et se développe comme athlète de haut niveau.

Carrière en snowboard

Léa Casta fait ses débuts internationaux dès 2021 dans les compétitions FIS, et en décembre 2022, à seulement 16 ans, elle atteint son premier podium en Coupe du monde de snowboardcross, finissant troisième lors d'une étape disputée aux Deux Alpes en France.

Sa carrière junior est couronnée de succès avec plusieurs titres aux Championnats du monde juniors, notamment en snowboardcross individuel et en équipe mixte. Elle brille également aux Jeux olympiques de la Jeunesse 2024 à Gangwon (Corée du Sud), où elle est porte‑drapeau de la délégation française et remporte l'or en snowboardcross par équipes mixtes, ainsi qu'une médaille de bronze en individuel.

La saison 2024‑2025 est celle de la consécration pour Léa Casta. Elle remporte sa première victoire en Coupe du monde à Cervinia (Italie) en décembre 2024, puis confirme sa régularité avec plusieurs victoires et nombreux podiums sur le circuit mondial. Au total, elle compte plusieurs victoires en Coupe du monde et finit 1ere au classement général du snowboardcross, remportant ainsi le gros globe de cristal 2025 à seulement 19 ans, une performance qui la place parmi les leaders mondiales de sa discipline.

Lors des Championnats du monde seniors 2025 à Engadin (Suisse), elle termine 5e en individuel et 4e par équipes mixtes, démontrant son potentiel face à l'élite mondiale.

Vie privée de Léa Casta

Léa est souvent décrite comme une athlète à la fois combative et technique, qui place le plaisir de la course au cœur de ses performances, une philosophie qu'elle cite comme moteur de sa réussite. Léa Casta reste discrète sur sa vie privée, et il n'existe aucune information officielle ou publique vérifiable sur sa situation familiale au‑delà de ce qui a été rapporté sur ses débuts sportifs avec l'aide de ses parents.