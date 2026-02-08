Timothy Loubineaud : sa grand mère et sa solitude, ses origines... Ce que vous ne savez pas sur le patineur

Le patineur de vitesse Timothy Loubineaud pourrait être l'une des belles surprises de Milan Cortina.

Timothy Loubineaud, né le 5 juin 1996 à Arcachon (Gironde, France), est devenu l'un des patineurs de vitesse longue piste les plus remarqués du circuit international, grâce à sa progression spectaculaire et à des performances historiques pour la France.

Issu d'une famille déjà liée au monde du patin, sa mère était patineuse artistique et son père joueur de rink hockey, Timothy Loubineaud chausse ses premiers patins dès l'âge de 5 ans, en pratiquant d'abord le roller de vitesse, discipline dans laquelle il remporte plusieurs titres nationaux avant sa reconversion sur glace. Après une carrière de haut niveau en roller, le Français se tourne vers le patinage de vitesse sur glace en 2017, entraîné notamment à Berlin avec l'ancien champion français Alexis Contin, qui devient son coach et un mentor important.

Sa progression est constante : il participe à ses premières Coupes du monde dès 2019/2020, améliore progressivement ses chronos, bat des records nationaux sur 5 000 m et 10 000 m, puis se distingue sur la scène internationale avec des performances solides en mass‑start ou sur les distances longues.

Le record du monde de Timothy Loubineaud

La carrière de Timothy Loubineaud est marquée par plusieurs étapes importantes. Il remporte la mass‑start en Coupe du monde à Nagano (Japon) en novembre 2024, devenant le premier Français victorieux dans une épreuve de World Cup depuis longtemps. Il améliore à plusieurs reprises les records de France sur les grandes distances, notamment le 5 000 m et le 10 000 m. Le 14 novembre 2025 à Salt Lake City, Loubineaud établit un nouveau record du monde du 5 000 m en 6 min 00 s 23 (battu depuis). Il monte aussi sur le podium du 10 000 m en Coupe du monde à Heerenveen, améliorant encore le record de France sur cette distance.

Un parcours qu'il relativise

Dans diverses interviews, Timothy Loubineaud se décrit comme un athlète instinctif, intuitif et focalisé sur le progrès personnel plutôt que sur la pression des résultats : "Je suis un peu le Julian Alaphilippe du patin, à l'instinct, on ne calcule rien", déclare‑t‑il en revenant sur son approche des courses et sa préparation pour les Jeux olympiques.

Il relativise aussi son parcours : "Je ne considère pas avoir un parcours hyper impressionnant, pas un parcours plus atypique qu'un autre", souligne‑t‑il dans un portrait officiel pour Olympics, montrant sa humilité face à sa progression et aux résultats obtenus.

La vie privée de Timothy Loubineaud

En parallèle de sa carrière sportive, Timothy Loubineaud est policier réserviste, ce qui lui offre un équilibre entre performance sportive de haut niveau et engagement citoyen. S'il reste discret sur sa vie privée, il exprime souvent que sa famille et ses proches ont été essentiels dans son développement, tant dans les moments de doute que lors des réussites significatives. Très jeune, il a été contraint de faire des choix qui l'ont obligé à apprendre la vie seul, " à survivre par ses propres moyens". "La plus grande difficulté que j'ai eue à surmonter, c'est la solitude. Avoir été seul comme je l'ai été, peu de gens en sont capables. L'humain n'est pas fait pour vivre seul, avoir surmonté cette solitude, c'est une chose dont je ne suis pas peu fier" explique-t-il pour Olympics.

Les décisions qu'il a dû prendre pour devenir un sportif de haut niveau n'ont pas toujours été comprises. "Parfois, comme tout athlète, on ne peut pas tout raconter pour ne pas blesser le petit cœur de sa maman", reconnaît-il. Une de ses promesses a été honorée avec sa première médaille d'or en Coupe du monde. Il s'était engagé à obtenir un tel résultat auprès de sa grand-mère, "la femme de sa vie", celle qui a été un "pilier" pour lui, la seule personne avec qui il pouvait être lui-même" a-t-il expliqué pour Olympics.