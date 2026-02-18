Camille Bened : blessures et accident, compagnon... Ce que vous ne savez pas sur la biathlète

La biathlète Camille Bened est l'une des surprises de ces JO de Milan Cortina.

Née le 6 septembre 2000 à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, Camille Bened a été formée au Ski Club Chablais Nordic et incarne aujourd'hui une trajectoire faite de persévérance, de résilience et de maturation tardive à cause notamment de nombreuses blessures...

Très tôt, Camille Bened se distingue dans les catégories jeunes. Intégrée aux collectifs fédéraux de la Fédération Française de Ski (FFS), elle s'impose rapidement comme une athlète complète, capable de performer aussi bien sur les skis qu'au tir. Entre 2018 et 2021, elle devient l'une des figures majeures du biathlon junior mondial, accumulant les médailles lors des Championnats du monde juniors. Son palmarès est particulièrement dense, avec plusieurs titres mondiaux, aussi bien en individuel qu'en relais. Cette régularité au plus haut niveau chez les jeunes lui ouvre logiquement les portes des équipes de France seniors, même si la transition a été plus complexe que prévu.

Accident et blessures en cascade

Camille Bened a eu du mal à passer chez les séniors en raison d'une série de blessures qui ont perturbé sa progression sportive. À l'été 2023, elle est victime d'une fracture du poignet droit lors d'une chute à l'entraînement. Quelques mois plus tard, un nouvel accident entraîne une fracture du coccyx ainsi qu'une luxation de l'épaule gauche, des blessures lourdes dans une discipline où la stabilité du haut du corps est essentielle pour le tir. Ces épisodes l'obligent à revoir sa préparation, à réduire ses volumes d'entraînement et à manquer plusieurs compétitions importantes.

Confrontée à des subluxations répétées de l'épaule, elle prend une décision forte au printemps 2025 en choisissant de subir une opération de stabilisation de l'épaule gauche, un choix assumé et accompagné par le staff médical qui marque un tournant dans sa carrière comme elle l'expliquera plus tard dans plusieurs entretiens accordés à Nordic Magazine et L'Équipe.

Des résultats encourageants et des premiers podiums

C'est sur le circuit de l'IBU Cup que Camille Bened a des premiers résultats. Lors de la saison 2024-2025, elle réalise une année incroyable avec des victoires, podiums et performances régulières qui lui permettent de décrocher le classement général de l'IBU Cup, ainsi que les petits globes de la poursuite et de la mass-start.

La saison suivante, en 2025, Camille Bened découvre la Coupe du monde. Elle décroche son premier podium individuel sur un 15 km individuel, ainsi qu'un podium en relais mixte simple. Ces résultats lui permettent de s'installer durablement dans le collectif français et d'être sélectionnée pour les grandes échéances internationales. En 2026, elle participe aux JO de Milan Cortina avec une 6e place lors de l'individuel, très proche de la médaille d'or... Ce qui lui vaut d'intégrer le relais femmes à la place de Justine Braisaz-Bouchet, écartée.

Sa vie privée

Sur le plan personnel, Camille Bened cultive la discrétion. Peu encline à exposer sa vie privée, elle n'a jamais communiqué publiquement sur l'existence d'un compagnon, préférant concentrer sa prise de parole sur le sport et le collectif.