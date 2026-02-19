Thibault Anselmet : parents, photographie animalière... Ce que vous ne savez pas sur l'athlète

Thibault Anselmet fera parti des favoris à une médaille aux JO de Milan Cortina.

Thibault Anselmet s'est imposé comme l'un des visages majeurs du ski-alpinisme français et international ces dernières années. Né le 18 avril 1998, originaire des Alpes, il est devenu l'un des piliers de l'équipe de France, au moment même où la discipline entre dans une nouvelle ère olympique. Chez les Anselmet, le ski‑alpinisme n'est pas une passion née par hasard, mais une tradition transmise de génération en génération. Le père de Thibault, Fabien Anselmet, est lui‑même ancien skieur‑alpiniste de haut niveau et moniteur de ski, ayant notamment évolué en compétition avant de transmettre sa passion à son fils.

La passion familiale ne s'arrête pas là. Le jeune frère de Thibault, Jérémy, s'illustre lui aussi sur les circuits internationaux décrochant par exemple une médaille d'argent en relais mixte U20 lors des Championnats du monde 2023. Sandrine, la mère, est souvent décrite dans les médias comme le pilier discret de la maison, soutenant au quotidien ses fils dans leurs ambitions sportives.

Issu donc d'un environnement montagnard, Thibault Anselmet découvre très tôt le ski sous toutes ses formes. Comme beaucoup de spécialistes du ski-alpinisme, il se construit d'abord sur le socle du ski alpin et du ski de fond, avant de s'orienter vers une discipline où la polyvalence est essentielle. Rapidement intégré aux structures fédérales, il rejoint les collectifs de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME), puis de la Fédération Française de Ski (FFS) lorsque la discipline se structure davantage.

Une explosion rapide et des titres mondiaux

Chez les jeunes, ses résultats attirent rapidement l'attention, mais le véritable tournant de la carrière de Thibault Anselmet intervient sur le circuit de la Coupe du monde. Il multiplie les top 10 avant de franchir un vrai cap. À partir du début des années 2020, il s'impose comme l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des formats sprint et vertical, tout en restant compétitif sur l'individuel. Ses performances régulières lui permettent de jouer les premiers rôles au classement général de la Coupe du monde.

Thibault Anselmet décroche plusieurs titres de champion du monde, aussi bien en individuel qu'en relais mixte. Il glane également deux gros globes de cristal de la discipline. Il a également remporté le petit globe du sprint, la seule discipline individuelle présente au programme des JO, avec le relais mixte dont il est champion du monde avec Emily Harrop, et vice-champion du monde du sprint.

Passionné par la photographie animalière

Thibault Anselmet développe une autre facette de son rapport à la montagne avec la photographie. Dans les périodes de récupération ou entre deux entraînements, il s'échappe souvent seul dans les paysages sauvages autour de Bonneval-sur-Arc comme il explique pour le site Olympics. Il y cherche le même état d'attention et de lucidité que dans une compétition, capturant des scènes d'animaux sauvages. Ses images, parfois exposées à son domicile familial, reflètent son regard de montagnard attentif.