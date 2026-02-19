Emily Harrop : couple, parents anglais, palmarès en ski alpinisme... Ce que vous ne savez pas

La Française Emily Harrop est l'une des grandes favorites pour le titre olympique.

Emily Harrop est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures athlètes du ski-alpinisme, une discipline mêlant montée en peaux, transitions et descentes rapides. Née le 27 septembre 1997 à Bourg-Saint-Maurice, en pleine vallée de Tarentaise, Emily a grandi entourée des sommets alpins. Ses parents, tous deux anglais et passionnés de montagne, lui ont transmis très tôt l'amour de la neige et des skis : "Mes parents m'ont transmis leur passion très tôt ; à 18 mois, j'étais déjà sur les skis ! " expliquera-t-elle dans un dossier de la mairie de Courchevel évoquant son parcours.

À deux ans, Emily Harrop met pour la première fois les pieds dans des chaussures de ski, et à six ans elle est déjà membre d'un club de ski de la région. Initialement attirée par le ski alpin, elle montre des prédispositions compétitives en remportant notamment un titre national junior de descente en 2015. Mais plusieurs blessures finissent par l'éloigner de cette voie.

Ses débuts dans le ski alpinisme

À l'âge de 20 ans, après avoir connu des obstacles physiques, Emily Harrop décide de se tourner vers le ski-alpinisme. "Mon envie insatiable de relever des défis et de m'exprimer dans une discipline exigeante où ma capacité à être polyvalente est essentielle !" confie-t-elle sur son site. Elle fait ses débuts en Coupe du monde de ski-alpinisme durant la saison 2019-2020, et très rapidement les premiers résultats arrivent.

En 2022 elle remporte son premier gros globe de cristal au classement général de la Coupe du monde, symbole de régularité sur l'ensemble des épreuves. Lors des Championnats du monde de ski-alpinisme 2023 à Boí Taüll (Espagne), elle décroche plusieurs médailles en étant championne du monde avec Axelle Gachet-Mollaret en course par équipe et championne du monde du relais mixte avec Thibault Anselmet.

La saison suivante, 2024-2025, est encore plus forte en remportant toutes les étapes du circuit sur le sprint, ce qui lui permet de décrocher à nouveau les globes de cristal du sprint et du classement général pour la quatrième saison consécutive. Elle brille aussi aux mondiaux 2025 en remportant l'or en relais mixte et des médailles d'argent et de bronze dans les épreuves individuelles.

15 à 25h d'entraînement

Athlète déterminée, l'athlète a expliqué dans une interview que ses semaines peuvent atteindre 15 à 25 heures d'entraînement, mêlant ski, course à pied en montagne, vélo, renforcement musculaire, et préparation technique. Elle insiste aussi sur l'importance de la confiance en soi et de l'entourage pour progresser : " Ayez confiance en vous et si vous avez envie, allez-y foncez… rapprochez-vous des bonnes personnes et en tous cas, croyez en votre projet" explique-t-elle encore sur son site

Vie privée et couple

Contrairement à de nombreux athlètes, Emily Harrop reste très discrète sur sa vie personnelle. Aucune source fiable ne mentionne publiquement de compagnon ou de relation sentimentale. Elle parle plutôt de famille, d'amis et de passion pour la montagne comme moteurs de sa carrière.