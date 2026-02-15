Océane Michelon : opération du coeur, l'affaire de la carabine avec Jeanne Richard... Son portrait

Océane Michelon est une biathlète française, médaille d'argent lors du sprint femmes des JO 2026.

Océane Michelon, née le 4 mars 2002 à Chambéry (Savoie), est une biathlète française qui s'est imposée comme l'une des figures montantes du biathlon mondial. Elle débute sa carrière internationale chez les jeunes, remportant une médaille de bronze lors du sprint aux Championnats du monde de la jeunesse en 2020, puis une médaille d'argent en individuel et une autre en bronze en relais aux Mondiaux juniors en 2022.

Passée par l'IBU Cup, où elle remporte le classement général en 2023‑2024, Océane Michelon fait ses débuts en Coupe du monde en janvier 2024. Elle confirme rapidement son potentiel en intégrant l'équipe de France A féminine et en obtenant ses premiers podiums en relais sur le circuit mondial.

Palmarès en Coupe du monde

Aux Championnats du monde 2025 à Lenzerheide (Suisse), elle remporte son premier titre mondial en relais avec ses coéquipières, puis décroche l'argent sur la mass start, marquant sa première médaille individuelle à ce niveau. Elle compte également plusieurs podiums en Coupe du monde, notamment un podium individuel en poursuite à Nové Město ou lors de la mass start toujours à Nove Mesto. Souvent saluée pour sa précision au tir et sa vitesse sur les skis, elle termine dans le top 5 du classement général de la Coupe du monde et remporte des victoires en relais.

Parents, compagnon

Concernant sa vie personnelle, parents, compagnon ou relations privées, il n'existe pas de sources officielles crédibles détaillant ces aspects de manière certaine. Océane Michelon est tout de même issue d'une famille profondément ancrée dans le ski nordique. Ses parents, passionnés de sports de glisse, l'ont initiée au ski de fond dès son plus jeune âge, et son oncle, Bernard Michelon, est président du club Bauges Ski Nordique, structure où Océane a fait ses premiers pas dans le biathlon.

L'affaire avec Jeanne Richard

Sur l'affaire impliquant Jeanne Richard, plusieurs médias rapportent que, lors d'une étape de Coupe du monde à Pokljuka, Jeanne aurait manipulé les réglages de la carabine d'Océane Michelon, incident qui aurait été traité en interne par l'équipe de France et sur lequel Océane Michelon a déclaré à la presse : " C'est quelque chose que nous avons géré en interne et il faut maintenant se concentrer sur nos objectifs sportifs ".

L'opération du coeur d'Océane Michelon

En 2021, Océane Michelon a connu des problèmes de tachycardie à l'effort. Un souci médical qui s'est amplifié par la suite. "Là, on s'est posé de vraies questions…", a-t-elle expliqué au Dauphiné Libéré. "Vu que l'on ne savait pas ce que c'était et que ça faisait un peu peur, je me suis entendue dire : "S'il n'y a pas de carrière, ce n'est pas grave." Sauf que quand ça fait des années que tu vis et t'entraînes pour cela… C'était une partie assez dure de mon histoire de sportive." En 2023, elle subit une opération légère afin de corriger le trouble. La Française se sent désormais mieux. "On a refait un petit check-up au printemps (2025) et il s'avère qu'il n'y a plus aucun signe de quoi que ce soit. En tout cas, plus rien n'est visible."