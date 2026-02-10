Fabien Claude : compagne, accident de son père, frères... Ce que vous ne savez pas sur le biathlète

Fabien Claude est l'un des membres importants du biathlon français.

Fabien Claude, né le 22 décembre 1994 à Épinal (Vosges), est un biathlète français, connu pour sa régularité, sa puissance sur les skis et son rôle clé dans l'équipe de France de biathlon. Licencié au club de Basse‑sur‑le‑Rupt, il commence le biathlon en 2006 et se fait rapidement remarquer chez les juniors, remportant des titres mondiaux en sprint et en poursuite en 2013 et 2014, ainsi qu'un titre de champion d'Europe juniors en sprint en 2015.

Ses débuts en Coupe du monde

Il fait ses débuts en Coupe du monde en janvier 2016 et obtient son premier podium individuel en janvier 2020 à Pokljuka (Slovénie), se classant 3e de l'individuel, derrière Johannes Thingnes Boe et Martin Fourcade. Fabien Claude est également passé par de nombreux succès en relais avec l'équipe de France : médaillé d'argent olympique en relais aux Jeux de Pékin 2022 et champion du monde de relais en 2023, aux côtés de ses coéquipiers.

L'accident de son père

Son parcours sportif est marqué par un moment tragique... En janvier 2020, son père, Gilles Claude, est victime d'un terrible accident de motoneige au Québec, au Canada. Il faisait partie d'un groupe de touristes dont la motoneige a plongé sous la glace d'un lac près du lac Saint‑Jean, une zone déconseillée en raison de courants dangereux. Gilles Claude était alors porté disparu, puis retrouvé décédé quelques jours plus tard à plus de deux kilomètres du point initial des recherches.

Ce drame est intervenu au moment où Fabien Claude réalisa la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde à Pokljuka en montant sur un podium individuel. Malgré la douleur, il tient à dédier cette place à son père, expliquant qu'il voulait "rendre hommage à son père de cette façon " et être certain qu'il était fier de lui. Cet événement a bien évidemment marqué Fabien et sa famille. Il est le frère d'Émilien et Florent, eux aussi biathlètes, et tous ont dû concilier leur carrière sportive avec le deuil de leur père.

Les frères de Fabien Claude

C'est une vraie fierté familiale d'être là, les trois." Fabien Claude et ses frères Florent, l'aîné, et Emilien, le benjamin participent tous les trois aux épreuves de biathlon des Jeux olympiques de Milan Cortina. Nos jeux sont déjà réussis car c'est une case qu'on voulait cocher au niveau de la famille", savoure Emilien Claude. On est une famille et une fratrie qui est très soudée. On échange beaucoup. Dans les bons et les mauvais moments, on sait se donner les conseils qu'il faut" explique une nouvelle fois le frère de Fabien dans des propos rapportés par France Bleu.

Compagne de Fabien Claude

En dehors des pistes, Fabien Claude partage sa vie avec Maria Fabregat, originaire de Valence en Espagne. Le couple s'affiche occasionnellement sur les réseaux sociaux. En 2023, ils ont lancé ensemble une cagnotte pour venir en aide aux victimes des inondations dans la région de Valence, initiative reprise notamment par le média spécialisé Nordic Mag.