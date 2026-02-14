Marco Odermatt : fortune, copine, palmarès... Qui est la légende suisse ?

Le skieur Marco Odermatt sera l'une des stars des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Marco Odermatt, né le 8 octobre 1997 à Stans (Suisse), s'est imposé comme l'un des plus grands skieurs alpins de l'histoire contemporaine ces dernières années. Spécialiste du géant, du super‑G et de la descente, il est un athlète complet, adulé et respecté pour sa polyvalence, sa précision technique et sa domination outrageante sur la Coupe du monde.

Le palmarès impressionnant de Marco Odermatt

Sur le circuit de la Coupe du monde, Odermatt a remporté plus de 50 victoires individuelles et près de 100 podiums, dont une majorité en géant et super‑G, faisant de lui l'athlète suisse masculin le plus titré de l'histoire dans ces disciplines. Il a décroché quatre gros globes de cristal consécutifs au classement général (de 2022 à 2025), une performance exceptionnelle qui le place au même niveau que les légendes Marcel Hirscher, Hermann Maier ou Pirmin Zurbriggen.

Aux Championnats du monde, Odermatt a été sacré champion du monde à plusieurs reprises, notamment en descente, super‑G et géant, confirmant sa capacité à briller aussi bien en vitesse qu'en technique. Lors des Jeux olympiques de Pékin 2022, il a remporté la médaille d'or en géant, son premier titre olympique.

Fortune de Marco Odermatt

En dehors des pistes, Odermatt bénéficie d'un important soutien commercial grâce à des contrats avec des marques internationales. Il gère également sa marque personnelle via sa société MO Snow AG, dirigée par son père Walti Odermatt, ce qui contribue à faire de lui un athlète multimillionnaire avec une notoriété importante au niveau mondial. En 2025 il a notamment remporté plus de 725 000 de francs suisse. Depuis le début de sa carrière, il aurait remporté jusqu'à présent plus de 3,5 millions de francs rien qu'en primes de course. "Marco renonce à beaucoup d'argent. Nous parlons en moyenne d'un montant annuel à six chiffres qu'il pourrait gagner en plus" a expliqué son agent pour 20 minutes.

Vie privée, copine de Marco Odermatt

Côté personnel, il est très proche de sa famille et entretient une relation avec Stella Parpan, rencontrée dans son enfance dans le canton de Nidwald et ont renoué en 2020, après plusieurs années de séparation, avant de s'installer ensemble depuis 2025. Cette dernière a suivi une formation d'assistante en soins et santé communautaire et poursuit actuellement des études de médecine, tout en cultivant des passions artistiques comme le piano et la peinture.