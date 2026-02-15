Mikaela Shiffrin : son couple, sa fortune, palmarès... Ce que vous ne savez pas sur la légende américaine

L'Américaine Mikaela Shiffrin sera l'une des grandes stars des JO de Milan Cortina.

Mikaela Shiffrin, née le 13 mars 1995 à Vail (Colorado, États‑Unis), est une skieuse alpine américaine considérée comme l'une des plus grandes de l'histoire de son sport et du sport de façon générale. Elle débute en Coupe du monde à seulement 16 ans, décrochant sa première victoire en slalom à Are (Suède).

Sur la scène actuelle de la Coupe du monde, Shiffrin détient désormais le record absolu de victoires, ayant dépassé la légende Ingemar Stenmark avec plus de 107 succès en carrière, un total inégalé chez les skieurs alpins, hommes ou femmes confondus. Elle a également remporté cinq globes de cristal au classement général et accumulé nombreuses victoires sur différentes disciplines comme le slalom (record de huit titres) ainsi que des titres en géant et super‑G, consolidant son statut de skieuse la plus complète du circuit.

Un palmarès fou

Aux Jeux olympiques, Shiffrin a marqué l'histoire en étant médaillée dès ses débuts à Sotchi 2014, où elle remporte l'or en slalom à 18 ans, devenant ainsi la plus jeune championne olympique américaine dans cette épreuve. Elle ajoute ensuite l'or en géant et l'argent en combiné aux Jeux de PyeongChang 2018. Elle s'illustre aussi aux Championnats du monde, remportant de nombreuses médailles dont l'or en géant et en combiné par équipes .

Une grosse chute

Sa carrière a connu des épreuves difficiles notamment une sévère chute en novembre 2024, qui a nécessité une pause et une longue rééducation. Shiffrin est ensuite revenue sur les pistes et a célébré sa 100e victoire en Coupe du monde lors d'un slalom à Sestriere (Italie) en février 2025.

Couple et vie privée

Shiffrin est issue d'une famille passionnée de ski. Sa mère, Eileen, participe encore à des compétitions, et son père Jeffrey, décédé en 2020, avait été un élément moteur de sa carrière. Depuis avril 2024, elle est fiancée au skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde, ancien vainqueur du classement général de la Coupe du monde et multiple médaillé, une relation qu'ils ont officialisée publiquement via leurs plateformes sociales.

Fortune

Bien que les comités sportifs comme la FIS ne publient pas de chiffres financiers personnels, les données de NBC Olympics indiquent que Shiffrin figure régulièrement parmi les meilleurs revenus de la Coupe du monde, avec environ 500 000 $ de prize money par saison, et plus d'1 million de dollars lors de ses meilleures années. Elle compte aussi de nombreux contrats de sponsoring avec des marques mondiales telles qu'Atomic, Oakley, Barilla, Longines, Visa ou Adidas....