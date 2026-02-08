Lindsey Vonn : couple, fortune, Tiger Woods... Ce que vous ne savez pas sur la star américaine

La légende américaine Lindsey Vonn va participer à ses 5es JO à Milan Cortina malgré une blessure au genou.

Lindsey Vonn, née le 18 octobre 1984 à Saint Paul, Minnesota, États‑Unis, est l'une des plus grandes skieuses de l'histoire de son sport. Elle fait ses débuts en Coupe du monde en 2000 à 16 ans et se distingue rapidement dans les disciplines de vitesse (descente et super‑G). Au cours de sa carrière, elle remporte 84 victoires en Coupe du monde ainsi que 16 globes de cristal dans plusieurs disciplines dont 8 en descente et 5 en super‑G. Elle possède également 4 gros globe de cristal remportés en 2008, 2009, 2010, 2012. Elle compte également 145 podiums toutes disciplines confondues sur le circuit mondial.

Aux Jeux olympiques, Vonn est l'une des rares skieuses américaines à remporter une médaille d'or en descente (Vancouver 2010) ainsi que deux médailles de bronze (super‑G à Vancouver 2010 et descente à PyeongChang 2018). Elle est également médaillée dans plusieurs Championnats du monde avec un total de 8 médailles dont 2 titres mondiaux.

Une pause dans sa carrière après plusieurs blessures

En février 2019, l'Américaine décide de mettre un terme à sa carrière de haut niveau après une série de blessures et de plusieurs opérations. Mais après une rééducation et d'une chirurgie de remplacement partiel du genou en 2024, elle annonce son retour à la compétition en novembre 2024 et se qualifie pour les Jeux olympiques de Milan‑Cortina 2026, ses 5es. Ce retour à la compétition a été marqué par des performances remarquables en Coupe du monde, faisant d'elle à 41 ans la femme la plus âgée à remporter une épreuve de descente, avec notamment une victoire à St. Moritz en décembre 2025, sa 83ᵉ victoire en carrière.

Couple avec Tiger Woods

Dans sa vie personnelle, Lindsey Vonn a été en couple avec le golfeur américain Tiger Woods, l'un des plus grands joueurs de golf de tous les temps de 2013 à 2015. Leur relation, officialisée en mars 2013 via les réseaux sociaux, a été confirmée par les deux athlètes en tant que couple tout en demandant le respect de leur vie privée. Tiger Woods avait alors déclaré qu'il appréciait qu'eux deux puissent continuer leurs carrières sportives tout en étant ensemble. Leur liaison a pris fin en mai 2015, les deux expliquant mutuellement le souhait de se concentrer sur leurs trajectoires individuelles et leurs engagements professionnels.

Fortune

Sur le plan financier, Lindsey Vonn a construit une fortune grâce à une combinaison de résultats sportifs, contrats de sponsoring à long terme et investissements personnels. Forbes la classe parmi les athlètes féminines les mieux rémunérées, avec une estimation de 8,2 millions $ de revenus totaux en 2025, dont une grande partie provient de contrats hors pistes avec des marques internationales telles que Delta Air Lines, Red Bull, Rolex, Under Armour, Jaguar Land Rover... Les gains directs issus de la compétition représentent une portion relativement modeste de son revenu total (environ 2 millions $ de prize money cumulés sur toute sa carrière).