Lisa Vittozzi : couple, blessure, vitesse au tir... Qui est la biathlète italienne ?

La biathlète Lisa Vittozzi sera l'une des rivales des Françaises aux JO de Milan Cortina.

Lisa Vittozzi, née le 4 février 1995 à Pieve di Cadore (Italie), est l'une des biathlètes les plus performantes du circuit international. Elle fait ses débuts en Coupe du monde en 2014‑2015 et se révèle rapidement comme une redoutable adversaire. Sur le circuit de la Coupe du monde de biathlon, Vittozzi a accumulé 9 victoires individuelles et 27 podiums, tout en contribuant à 11 victoires en relais pour l'équipe d'Italie. Elle remporte le gros globe de cristal au classement général en 2023‑2024, un exploit couronné par plusieurs petits globes dans diverses disciplines individuelles comme le sprint et la poursuite.

Aux Jeux Olympiques d'hiver, Vittozzi a représenté l'Italie à trois reprises (2018, 2022, 2026), décrochant une médaille de bronze en relais mixte à PyeongChang 2018, son premier podium olympique. Aux Championnats du monde, elle a été sacrée double championne du monde sur l'individuel et le relais, avec également de nombreux podiums.

Une grosse vitesse au tir

Un des traits qui distingue Vittozzi des autres biathlètes est sa rapidité et son efficacité au tir. Le biathlon moderne exige une maîtrise parfaite du tir sous pression et Vittozzi s'y distingue régulièrement, notamment quand elle enchaîne des séries complètes avec des temps de tir très impressionnants. Elle a d'ailleurs tiré six secondes plus vite que toute la concurrence lors de l'épreuve de Ruhpolding il y a quelques semaines.

Blessures

Comme beaucoup de biathlètes de haut niveau, Vittozzi a dû surmonter des obstacles, dont une saison 2024‑2025 compliquée à cause d'une blessure au dos, qui l'a contrainte à faire l'impasse sur une grande partie du circuit tout en visant un retour en force pour les Jeux olympiques de Milan‑Cortina 2026.

Couple

Lisa Vittozzi est restée très discrète sur sa situation sentimentale depuis plusieurs années. À ce jour, il n'existe pas de confirmation officielle qu'elle soit mariée ou en couple avec une personne identifiable publiquement.