Dorothea Wierer : fortune, retraite, mari... Ce que vous ne savez pas sur la biathlète italienne

L'Italienne Dorothea Wierer va vivre des Jeux olympiques à la maison.

Dorothea Wierer, née le 3 avril 1990 à Brunico (Italie), est l'une des biathlètes les plus titrées de l'histoire de son sport. Membre de la Fiamme Gialle, elle fait ses débuts internationaux fin des années 2000 et s'impose rapidement parmi l'élite mondiale, devenant une figure emblématique du biathlon italien et international.

Sur le circuit de la Coupe du monde, Wierer se distingue par sa régularité et sa polyvalence. Elle totalise 17 victoires individuelles en carrière et possède plus de 50 podiums toutes épreuves confondues en 2026. Elle remporte également deux gros globes de cristal du classement général en 2018‑2019 et 2019‑2020, devenant la première Italienne à accomplir cet exploit, ainsi que quatre petits globes dans diverses disciplines : individuel, poursuite, mass start.

Aux Jeux olympiques d'hiver, Wierer a remporté trois médailles de bronze : en relais mixte à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, puis en sprint individuel à Pékin 2022, ce dernier podium étant sa première médaille olympique individuelle.

Sur la scène mondiale, elle compte 12 médailles, dont 4 titres mondiaux avec notamment la mass start à Östersund 2019 et les titres de poursuite et individuel à Antholz‑Anterselva 2020, faisant d'elle l'une des biathlètes les plus décorées.

Mari et vie privée

Depuis 2015, Dorothea Wierer est mariée à Stefano Corradini, un entraîneur de ski de fond originaire du Trentin, qui a souvent été décrit comme son soutien le plus proche lors de sa carrière. Ils vivent ensemble à Castello‑Molina dans la province de Bolzano, en Italie.

L'annonce de la retraite de Wierer

Wierer a confirmé que la saison 2025‑2026 serait sa dernière en compétition, avec pour objectif de terminer sa carrière en beauté lors des Jeux olympiques de Milan‑Cortina 2026, qui se dérouleront en Italie avec des épreuves à Antholz, son stade. Elle a déclaré à la presse vouloir profiter pleinement de sa dernière saison, sans pression excessive sur les résultats, et savourer chaque moment sur les pistes.