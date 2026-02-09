Guillaume Cizeron : Papadakis, Fournier Beaudry... Ce que vous ne savez pas sur le patineur

Le danseur sur glace Guillaume Cizeron espère remporter une nouvelle médaille lors des Jeux olympiques de Milan Cortina avec sa nouvelle partenaire.

Guillaume Cizeron est aujourd'hui l'une des figures les plus importantes du patinage artistique mondial. Né le 12 novembre 1994 à Montbrison (Loire), Guillaume Cizeron s'est très tôt imposé comme une légende de la danse sur glace aux côtés de Gabriella Papadakis. Ensemble, ils ont dominé la discipline pendant plus d'une décennie, remportant la médaille d'or olympique à Pékin en 2022, l'argent en 2018, cinq titres mondiaux et cinq titres européens, et battant des records mondiaux de scores à plusieurs reprises. Leur style, fondé sur une poésie chorégraphique et une précision technique, a profondément influencé le patinage moderne.

Une séparation douloureuse entre Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis

Ce qui aurait dû rester un chapitre sportif s'est transformé en affaire médiatique majeure fin 2025 et début 2026. Gabriella Papadakis a publié un livre témoignage (Pour ne pas disparaître, Éditions Robert Laffont), dans lequel elle revient sur sa vie et ses années de compétition, y compris celles avec Guillaume Cizeron. Dans des extraits largement relayés par la presse, elle évoque une relation sur la glace et hors glace marquée par une forme "d'emprise" et dit avoir été "à bout" à plusieurs reprises, qualifiant son ancien partenaire de "contrôlant" et "exigeant".

Face aux accusations, Guillaume Cizeron a répondu publiquement avec fermeté. "Je tiens à exprimer mon incompréhension et mon désaccord… Le livre contient des informations fausses, y compris des propos que je n'ai jamais tenus" a-t-il expliqué. Il a mis en demeure les parties impliquées dans la rédaction de l'ouvrage, affirmant qu'il engagerait toutes les actions nécessaires pour protéger son intégrité.

Un nouveau chapitre entre Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry

En mars 2025, il annonce son retour à la compétition en duo avec Laurence Fournier Beaudry, une danseuse sur glace née au Canada et qui a longtemps figuré parmi les meilleures mondiales. Le duo a rapidement trouvé ses marques en remportant plusieurs compétitions. Après une victoire au Grand Prix de France 2025, ils remportent ensuite le Finlandia Trophy. Ils sont également sacrés champions d'Europe quelques semaines avant les JO.

Conjoint et coming-out de Guillaume Cizeron

Guillaume Cizeron a décidé de dévoiler publiquement son homosexualité le 17 mai 2020, lors de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, sans révéler le nom de son compagnon. Toutefois, le patineur "ne considère pas vraiment ça comme un coming out", comme il l'avoué au magazine Têtu, parce qu'il ne s'était "jamais prononcé de manière publique sur (son) orientation sexuelle".