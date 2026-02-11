Laurence Fournier Beaudry : vie privée et mari, Cizeron... Ce que vous ne savez pas sur la Canadienne devenue française

Laurence Fournier Beaudry, la Canadienne de naissance espère apporter une médaille à la France aux JO 2026 avec Guillaume Cizeron, son meilleur ami...

Née à Montréal le 18 juillet 1992, Laurence Fournier Beaudry découvre le patinage à l'âge de neuf ans après quelques années de gymnastique. La jeune femme se fait connaître sur la scène internationale grâce à son couple avec Nikolaj Sørensen. Ensemble, ils représentent le Danemark, puis le Canada, participant à des compétitions majeures et se hissant parmi les meilleurs couples de la discipline. Leur style, à la fois précis et lyrique, séduit juges et public, et leur permet d'atteindre les Jeux Olympiques de Pékin en 2022, où ils se classent à la neuvième place.

Le mari de Laurence Fournier Beaudry accusé

Cette stabilité dans leur couple est brutalement ébranlée en octobre 2024, lorsque Sørensen est suspendu par les autorités sportives canadiennes pour des accusations graves remontant à plusieurs années. Son mari est suspendu pour six ans à la suite d'une enquête de l'Office of the Sport Integrity Commissioner (OSIC) pour "maltraitance sexuelle". Les accusations portent sur un incident survenu en 2012 et sont contestées par Sørensen, qui nie toute infraction. La suspension, bien que contestée, met fin à la carrière sportive du couple.

Un nouveau couple avec Guillaume Cizeron

Guillaume Cizeron, champion olympique et quintuple champion du monde, cherche à relancer sa carrière après la séparation controversée avec Gabriella Papadakis. "Quand Guillaume m'a proposé de former ce duo, j'étais surprise, mais aussi profondément flattée. C'était l'occasion de redonner vie à ma carrière dans un contexte nouveau, avec quelqu'un que je respecte énormément. " Leur collaboration repose sur une amitié ancienne, forgée lors de camps d'entraînement et de compétitions internationales.

Un changement de nationalité payant pour Laurence Fournier Beaudry

En novembre 2025, elle obtient officiellement la nationalité française, ouvrant la voie à leur participation aux Jeux Olympiques de Milan‑Cortina 2026. Dans un message public, elle exprime sa joie et sa gratitude. "C'est officiel : je suis maintenant Française. Une immense joie, et une grande gratitude envers tous ceux qui m'ont accompagnée depuis le début de ce beau parcours. "

Rapidement, le duo s'impose sur la scène internationale. Ils remportent le Grand Prix de France 2025, puis le Finlandia Trophy, les championnats d'Europe, confirmant leur statut de prétendants sur les Jeux Olympiques.