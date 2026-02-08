Tommaso Giacomel : couple, Sivert Bakken, palmarès... Qui est le biathlète ?

L'Italien Tommaso Giacomel pourrait rafler plusieurs médailles et jouer les troubles fêtes au sein du biathlon français.

Tommaso Giacomel, né le 5 avril 2000 à Vipiteno (Sterzing), en Italie, est un biathlète italien, membre de l'équipe nationale et actuellement deuxième à la Coupe du monde de biathlon derrière un certain Eric Perrot.

Giacomel commence sa carrière internationale dans les catégories jeunes et juniors au cours de la saison 2017-2018, où il se distingue notamment par une cinquième place au sprint junior à Obertilliach puis une médaille d'argent aux Championnats du monde des moins de 19 ans sur le sprint à Otepää. Il fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2020 à Nove Mesto, obtenant une 27ᵉ place au sprint dès sa première apparition, performance qui lui permet de marquer ses premiers points au plus haut niveau.

Tommaso Giacomel s'impose progressivement comme un athlète de classe mondiale. En 2025, il remporte sa première victoire individuelle en Coupe du monde, dominant la mass start de Ruhpolding grâce à un tir parfait (20/20). Lors de cette saison 2025-2026, il confirme son statut de leader du circuit avec notamment des victoires sur le sprint de Hochfilzen, en mass start à Annecy-Le Grand-Bornand et une double victoire (sprint et poursuite) à Oberhof début janvier 2026. Tout cela grâce notamment à une très grosse vitesse sur les skis qui lui permet un peu moins de régularité sur les tirs.

Son lien avec Sivert Bakken et l'hommage après sa mort

La saison 2025-2026 a été marquée par une grande tragédie dans le monde du biathlon après le décès soudain du biathlète norvégien Sivert Bakken, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en Italie le 23 décembre 2025 à l'âge de 27 ans. Giacomel et Bakken étaient de grands amis, liés par plusieurs années de compétition et d'entraînement ensemble. Deux semaines avant la reprise de la Coupe du monde à Oberhof, ils avaient prévu de s'entraîner côte à côte, puis de passer le Nouvel An ensemble, projets rendus impossibles par la disparition tragique de Bakken.

À Oberhof, le succès de Giacomel sur le sprint a offert une dimension particulière... "C'est l'un des jours les plus tristes de ma vie mais aussi l'un des plus beaux sur le plan sportif… Je pense que Sivert serait très fier de moi aujourd'hui" avait-il lancé après la course à la presse.

Couple et vie privée

Sur le plan personnel, Giacomel reste discret hors des pistes, mais dans les rares témoignages médiatiques il évoque l'importance du soutien de sa famille et de ses proches, notamment pour traverser les moments durs comme la perte de son ami.