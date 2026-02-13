Johannes Klaebo : copine, palmarès, poids... Qui est la star des Jeux olympiques d'hiver ?

Johannes Klaebo pourrait être l'athlète le plus médaillé à la fin des JO de Milan Cortina.

Johannes Klæbo, né le 22 octobre 1996 à Oslo (Norvège), est un fondeur norvégien considéré comme l'un des plus grands athlètes de l'histoire du ski de fond moderne. Depuis le début de sa carrière, il et cumule une série de titres et de records impressionnants dans sa discipline, écrasant toute la concurrence sur son passage.

Un palmarès XXL

Klæbo fait ses débuts en Coupe du monde de ski de fond lors de la saison 2015-2016, à Drammen, où il se classe 15ᵉ du sprint classique, marquant déjà ses premiers points dans le circuit international. La saison suivante sera déjà un vrai tournant dans sa carrière. Il monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde en sprint à Ruka (3ᵉ place), puis remporte sa première victoire en Coupe du monde à Otepää en février 2017. Aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en 2018, Klæbo explose totalement sur la scène mondiale en devenant champion olympique du sprint individuel, devenant le plus jeune à remporter un titre olympique en ski de fond. Médaillé d'or sur le relais 4 x 10 km et en sprint par équipes, il ne pouvait pas rêver de beaucoup plus. Il remportera aussi le classement général de la Coupe du monde 2017-2018, à seulement 21 ans, une première dans l'histoire de la discipline.

La suite n'a pas besoin de beaucoup de mots... Au fil des saisons, Klæbo rafle tout sur son passage. 5 fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde (2018, 2019, 2022, 2023, 2025), plus de 100 victoires en Coupe du monde et presque 140 podiums. Klæbo totalise également 15 titres mondiaux, avec des succès sur toutes les disciplines. Aux Championnats du monde 2025 à Trondheim, Klæbo réalise un exploit sans précédent en remportant tous les titres en jeu, six médailles d'or sur six courses. "C'est de la folie, je n'ai pas de mots. C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais… j'ai travaillé tellement dur pour être ici" a-t-il confié après cette édition.

Depuis le début des JO 2026, le Norvégien a pour le moment réalisé un incroyable 2/2 avec la victoire sur le skiathlon et le sprint en ski de find.

Taille, poids : un style parfait

Johannes Klæbo mesure environ 1,83 m et pèse entre 73 et 77 kg, un équilibre physique qui lui permet de combiner puissance, endurance et vitesse tant sur sprint que sur distance. Klæbo est souvent décrit comme un fondeur complet ce qui lui a valu d'être surnommé "la comète" du ski de fond norvégien. Sa technique de sprint et sa gestion des parcours vallonnés ont été saluées comme innovantes, notamment dans sa capacité à accélérer dans les montées abruptes.

Copine et vie privée

Klæbo est très proche de sa famille. Son père, Haakon Klæbo, est également son manager, tandis que son grand-père, Kåre Høsflot, a longtemps été son coach. Il est fiancé à sa compagne de longue date, Pernille Døsvik, avec qui il partage sa vie depuis plusieurs années. Les fiançailles ont été annoncées en juin 2025 via les réseaux sociaux. Selon différents médias, le couple s'est rencontré à l'adolescence, et la relation s'est développée au fil des saisons, malgré les contraintes imposées par la vie d'athlète de haut niveau.