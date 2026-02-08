Maren Kirkeeide : qui est la biathlète norvégienne ?

La jeune norvégienne Maren Kirkeeide pourrait jouer un mauvais tour au biathlon français.

À seulement 22 ans, Maren Hjelmeset Kirkeeide s'est installée dans le paysage du biathlon mondial cette saison. Née le 1er mars 2003 à Stryn, sur la côte ouest de la Norvège, la jeune biathlète incarne à la fois la tradition nordique et la nouvelle génération d'athlètes formés très tôt à l'exigence du très haut niveau. Membre de l'équipe nationale norvégienne, elle s'impose progressivement comme l'un des visages forts du futur du biathlon féminin.

Un héritage familial

Issue d'une région profondément ancrée dans les sports d'hiver, Kirkeeide grandit dans un environnement où la compétition fait partie du quotidien. Elle est la nièce d'Odd-Bjørn Hjelmeset, champion du monde et médaillé olympique en ski de fond, un héritage assumé mais jamais revendiqué comme un raccourci. "Je sais d'où je viens, mais je veux construire ma propre carrière", expliquait-elle à la presse norvégienne lors de ses premières sélections internationales, soulignant l'importance de l'indépendance dans son parcours.

Palmarès

Kirkeeide se distingue dans les catégories jeunes avant d'exploser sur la scène internationale lors des Championnats du monde juniors 2022 à Soldier Hollow, où elle décroche le titre mondial du sprint. Cette médaille d'or marque un tournant dans sa carrière. Ses débuts en Coupe du monde interviennent lors de la saison 2022-2023, à Ruhpolding. La saison 2024-2025 la fait véritablement changer de dimension car elle monte pour la première fois sur un podium individuel à Oberhof. Le 21 décembre 2025, à Annecy-Le Grand-Bornand, Maren Kirkeeide remporte sa première victoire en Coupe du monde, s'imposant sur la mass start au terme d'une course intense, marquée par un final extrêmement disputé. "C'était incroyablement dur, mais aussi incroyable d'y arriver" explique-t-elle pour l'IBU Cup. Aux Championnats du monde 2025 à Lenzerheide, elle décroche la médaille de bronze en mass start, sa première médaille mondiale chez les seniors, avant de remporter l'argent avec le relais féminin.

Vie privée

Sur le plan personnel, Maren Kirkeeide cultive une grande discrétion. Très peu exposée médiatiquement en dehors du cadre sportif, elle évoque surtout le rôle central de sa famille, qu'elle considère comme un pilier de stabilité dans un environnement très concurrentiel.