Hanna Oeberg et Elvira Oeberg : qui sont les deux sœurs du biathlon suédois ?

Les soeurs Oeberg seront à suivre lors des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Dans l'univers très compétitif du biathlon, rares sont les familles qui réussissent à écrire ensemble l'histoire de leur sport au plus haut niveau. Les sœurs Hanna et Elvira Oeberg, toutes deux originaires de Kiruna, en Suède, sont une exception.

Hanna Oeberg, née le 2 novembre 1995 à Kiruna, est la plus âgée des deux soeurs. Elle se révèle au grand public lors des Jeux olympiques de PyeongChang 2018, où, sans jamais avoir auparavant figuré sur un podium de Coupe du monde, elle remporte l'épreuve individuelle sur 15 km. Elle ramène également une médaille d'argent avec le relais féminin durant la même olympiade avant le sacre quatre ans plus tard.

Les victoires et les succès s'enchaînent pour Hanna les années suivantes : elle devient championne du monde en individuel à Östersund en 2019, puis remporte plusieurs titres mondiaux en 2023, dont l'individuel et la mass start. Elle compte à son palmarès plus d'une dizaine de victoires en Coupe du monde et plusieurs petits globes de cristal.

Elvira Oeberg, un autre palmarès XXL

Quatre ans plus jeune que sa sœur, Elvira Oeberg est née le 26 février 1999 dans la même ville de Kiruna. Elle s'engage en biathlon très tôt et se distingue dans les catégories juniors. En 2018, elle remporte trois titres de Championne du monde junior. Elvira fait ses débuts en Coupe du monde en décembre 2019 à Östersund et décroche ses premières victoires individuelles en Coupe du monde lors de la saison 2021‑2022, notamment à Annecy‑Le Grand‑Bornand où elle s'impose sur la mass start. Aux Jeux Olympiques de Pékin 2022, Elvira joue un rôle majeur et remporte l'or avec le relais féminin et obtient deux médailles d'argent individuelles en sprint et poursuite.

Lors des championnats du monde à Lenzerheide en 2025, elle est sacrée championne du monde de mass start, la première médaille d'or mondiale senior de sa carrière.

Des moments forts ensemble

Si la compétition les oppose parfois, les sœurs Oeberg ont aussi connu des moments forts ensemble. Leur victoire en relais féminin aux Jeux de Pékin est le symbole de cette complicité comme à Oberhof début 2026 où Elvira gagne la mass start et Hanna monte en troisième position.

Vies privées de Hanna et Elvira Oeberg

Sur le plan personnel, loin des pistes, les informations restent plutôt discrètes. Hanna et Elvira sont toutes deux issues d'une famille profondément liée aux sports d'hiver.