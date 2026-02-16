Lucas Pinheiro Braathen : une mère brésilienne, la Norvège, palmarès... Qui est le skieur ?

Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a apporté une médaille historique à son pays à l'occasion des JO 2026.

Lucas Pinheiro Braathen est l'une des personnalités les plus singulières du ski alpin. Né le 19 avril 2000 à Oslo (Norvège), Braathen est un skieur, spécialiste des épreuves techniques (slalom et géant) qui a d'abord brillé sous les couleurs norvégiennes avant de choisir de représenter le Brésil, pays natal de sa mère...

Lucas grandit dans une famille biculturelle, fils d'un père norvégien, Bjørn Braathen, et d'une mère brésilienne, Alessandra Pinheiro de Castro. Après la séparation de ses parents lorsqu'il avait trois ans, il vit un temps au Brésil avec sa mère avant de retourner vivre en Norvège avec son père, sans jamais rompre ses liens avec son héritage sud‑américain.

La découverte du ski avec la Norvège

Introduit au ski par son père, Braathen commence à le pratiquer de façon plus intense à l'âge de neuf ans. Il effectue ses débuts en Coupe du monde le 8 décembre 2018 à Val‑d'Isère, à 18 ans, et marque rapidement les esprits. Sous les couleurs de la Norvège, Braathen réalise plusieurs belles performances, remportant des victoires en Coupe du monde, dont des succès en slalom comme en géant. Dès la saison 2022‑2023, il décroche le petit globe de cristal du slalom. En 2026, il remporte la médaille d'or en slalom géant, offrant la première médaille d'or au Brésil dans des JO d'hiver.

Une retraite et un conflit avec la fédération norvégienne

En octobre 2023, à seulement 23 ans, Braathen surprend le monde du ski en annonçant sa retraite sportive quelques jours avant le coup d'envoi de la saison. Une décision qu'il attribue à un désaccord avec la fédération norvégienne concernant sa liberté de travailler avec ses propres sponsors. En mars 2024, il confirme son retour à la compétition, mais cette fois‑ci en représentant le Brésil, le pays de sa mère. Un choix qu'il exprime avec fierté, rappelant son attachement à ses racines et son envie de porter un drapeau insolite dans le monde du ski alpin mondial.

Ce changement offre de nouveaux résultats historiques... Lors de la saison 2025‑2026, le 16 novembre 2025 à Levi (Finlande), il écrit l'histoire en offrant au Brésil son premier succès en Coupe du monde de ski alpin, triomphant en slalom devant le champion olympique français Clément Noël. Braathen compte désormais six victoires en Coupe du monde et plus de vingt podiums.

Couple et vie privée

Sur le plan personnel, Braathen est un homme aux multiples facettes. En plus de ses activités sportives, il est souvent décrit comme un personnage flamboyant et créatif, mêlant mode, musique et expression culturelle à sa carrière de skieur. Il parle plusieurs langues dont le norvégien, le portugais, l'anglais et l'allemand. En juin 2025, il rend publique sa relation avec l'actrice brésilienne Isadora Cruz.