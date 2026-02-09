Loïc Meillard : fortune, origine... Qui est le skieur ?

Le Suisse Loïc Meillard pourrait rapporter une ou plusieurs médailles en ski alpin.

Loïc Meillard est l'un des skieurs alpins suisses les plus importants de sa génération. Né le 29 octobre 1996 à Neuchâtel (Suisse), il grandit au bord du lac, mais c'est rapidement vers les montagnes du Valais que se tourne l'histoire de sa carrière. Dès son plus jeune âge, Loïc découvre le ski, initié par ses parents qui étaient moniteurs et transmettent à leurs enfants, Loïc et sa sœur cadette Mélanie, la passion de la glisse.

En 2009, alors que Loïc a treize ans, ses parents quittent leur logement à Bôle, dans le canton de Neuchâtel, pour s'installer à Hérémence, dans le Valais, afin de rapprocher leurs enfants des pistes et des possibilités d'entraînement.

Les débuts et le palmarès de Loïc Meillard

Meillard fait ses débuts en compétition internationale très tôt. Il dispute ses premières épreuves de Coupe d'Europe en 2014. C'est le 10 janvier 2015, à Adelboden, qu'il franchit un cap en prenant part à sa première course de Coupe du monde, à seulement 18 ans. Le Suisse se révèle surtout dans les épreuves techniques en slalom et slalom géant. Sa progression est régulière et, en décembre 2018 à Saalbach-Hinterglemm, Meillard signe ses premiers podiums en Coupe du monde, terminant deuxième en géant puis en slalom.

En 2020, il remporte sa première victoire en Coupe du monde lors d'un géant parallèle à Chamonix, remportant aussi le petit globe de la spécialité dans cette discipline. Lors de la saison 2023‑2024, Meillard réalise une performance exceptionnelle en terminant 2e du classement général de la Coupe du monde, derrière son compatriote et légende, Marco Odermatt.

Aux Championnats du monde 2025 à Saalbach-Hinterglemm, Loïc Meillard vit une saison encore plus folle. Il décroche l'or en slalom, devenant le premier skieur suisse à remporter le titre mondial de slalom depuis 75 ans. Il remporte également l'or avec la Suisse en combiné par équipes, ainsi qu'un bronze en géant.

Famille et origine de Loïc Meillard

Sa sœur Mélanie Meillard est elle aussi skieuse de haut niveau, et tous deux ont grandi dans une atmosphère familiale profondément liée au ski. Leur père, Jacques Meillard, ancien spécialiste du kilomètre lancé et passionné de ski de vitesse, a transmis le flambeau.

Fortune de Loïc Meillard

Selon le classement officiel des gains de la Coupe du monde FIS, il se place 2e chez les hommes avec environ 376 550 francs suisses de prize money pour ses résultats en courses (sans compter les contrats ou sponsoring). Il a aussi gagné 108 000 CHF de primes aux Championnats du monde pour ses médailles d'or (slalom et combiné par équipes) et de bronze (géant).