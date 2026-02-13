Julia Nirani-Pereira : plus jeune médaillée des JO d'hiver, qui est la snowboardeuse ?

La Française Julia Nirani-Pereira pourrait apporter une nouvelle médaille dans ces JO 2026.

Née le 20 septembre 2001 à Quincy-sous-Sénart (France), Julia Nirani-Pereira s'est imposée comme l'une des figures les plus importantes du snowboard français. Spécialiste du snowboardcross, elle est devenue une championne précoce. Julia découvre les compétitions internationales très jeune. À 16 ans et 149 jours, elle crée la sensation lors des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 en décrochant la médaille d'argent en snowboardcross, devenant ainsi la plus jeune Française médaillée olympique aux Jeux d'hiver.

Le parcours semé d'embûches de Julia Nirani-Pereira

Malgré ce succès précoce, la route ne sera pas linéaire pour l'athlète. Entre 2021 et 2022, Julia Pereira de Sousa Mabileau affronte deux ruptures des ligaments croisés du genou, épreuves qui la tiennent éloignée des podiums et remettent en question sa carrière. "Il n'y a pas que mon genou qui a été blessé dans cette histoire… il y a aussi ma tête" explique-t-elle à la presse spécialisée. Son combat mental autant que physique illustre la face cachée de la compétition au plus haut niveau, où la passion devient moteur essentiel pour continuer.

Un retour au sommet, et un palmarès mondial pour Julia Nirani-Pereira

Le retour de Julia sur le circuit est impressionnant. Lors de la saison 2024-2025, elle remporte sa première victoire en Coupe du monde à Gudauri (Géorgie), qu'elle dédie à son père récemment disparu. Peu après, aux Championnat du monde 2025 à Saint-Moritz (Suisse), elle brille à nouveau en obtenant la médaille de bronze en individuel et le titre de championne du monde par équipes avec Loan Bozzolo.

Une vie hors des pistes

Sur le plan personnel, Julia Nirani-Pereira reste discrète, concentrant son énergie sur sa discipline. Bien que ses comptes publics et interviews n'offrent pas beaucoup d'informations sur une vie amoureuse stable ou un couple officiel, sa relation avec son père et son entourage sportif ressort fortement comme un pilier essentiel. Sa victoire de 2025 fut d'ailleurs un hommage poignant dédié à son père.