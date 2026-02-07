Maxence Muzaton : sa compagne est une ancienne skieuse française... Qui est l'athlète ?

Le skieur français Maxence Muzaton pourrait être l'une des médailles surprises de ces JO de Milan Cortina.

À 35 ans, Maxence Muzaton a marqué les esprits il y a quelques jours avec une 3e place dans la mythique descente de Kitzbühel en Coupe du monde, le 24 janvier 2026, à seulement deux semaines des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

Originaire d'Épernay (Marne), Muzaton a grandi loin des massifs alpins avant que sa famille ne s'installe à La Plagne pour des raisons professionnelles, permettant au jeune Maxence de découvrir le ski à l'âge de sept ans. C'est dans le Club des Sports de La Plagne qu'il fait ses premières armes, forgeant une passion solide pour les épreuves de vitesse.

Le parcours de Maxence Muzaton

Muzaton débute sa carrière en compétition en 2005, puis intègre la Coupe d'Europe en 2008. Il monte progressivement les échelons jusqu'à sa promotion en Coupe du monde en mars 2010, à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Sa progression est régulière mais loin d'être foudroyante. Il lui faut attendre 2013 pour inscrire ses premiers points dans l'élite, puis 2017 pour monter sur son premier podium en Coupe du monde avec une 2ᵉ place au super-combiné de Wengen (Suisse).

Depuis ce moment, blessures et moments forts se succèdent, mais sans podium en descente jusqu'à Kitzbühel en 2026. Cette ascension tardive, mais culminant sur l'une des pistes les plus exigeantes du circuit, illustre son parcours. "Je me donne toujours deux ou trois mots clés pour me donner un état d'esprit avant une course… être comme un guerrier. Il faut attaquer la piste" explique-t-il dans l'Est Republicain.

Sa compagne, Nastasia Noens

Loin d'un tempérament flamboyant, ses proches décrivent un homme discret, réservé. Hors des pistes, Maxime Muzaton partage sa vie avec Nastasia Noens, ancienne grande slalomeuse française (trois podiums en Coupe du monde), désormais retraitée de la compétition depuis 2023. Ensemble, ils ont accueilli leur premier enfant en 2025. Les deux skieurs ont d'ailleurs décrit avec humour et tendresse leur nouveau rôle de parents, évoquant les "nuits encore courtes" mais un bonheur immense dans des publications sur les réseaux sociaux.