Johannes Dale-Skjevdal : qui est le biathlète norvégien ?

Johannes Dale-Skjevdal pourrait remporter quelques médailles pour la Norvège en biathlon à l'occasion des JO 2026.

Johannes Dale-Skjevdal est né le 23 mai 1997 à Lørenskog, dans la banlieue d'Oslo. Comme beaucoup de biathlètes norvégiens, il grandit dans un environnement où le ski est une évidence plus qu'un choix. Licencié au Fet Skiklubb, il se forme dans un système national réputé pour sa rigueur.

Johannes Dale-Skjevdal se distingue par une grande qualité de glisse et un sang-froid naturel au tir. Il fait ses débuts en Coupe du monde en décembre 2018 à Nové Město, où il termine quinzième du sprint. Une entrée discrète qui lui ouvre progressivement les portes de l'équipe norvégienne, alors déjà dominatrice sur le circuit international.

Le parcours de Johannes Dale-Skjevdal

La saison 2020-2021 marque un premier tournant dans sa carrière. À Hochfilzen, en décembre 2020, il décroche sa première victoire en Coupe du monde lors du sprint, confirmant son potentiel au plus haut niveau. Il s'installe alors parmi les biathlètes capables de jouer régulièrement les podiums, dans un contexte de concurrence interne féroce, où chaque place est remise en jeu à chaque course.

Aux Championnats du monde, Johannes Dale-Skjevdal remporte plusieurs médailles mondiales, notamment l'argent à la mass-start et le bronze sur l'individuel lors des Mondiaux de Pokljuka en 2021, ainsi que des médailles en relais avec l'équipe de Norvège. Sans être le visage le plus médiatique de sa génération, il s'impose comme un rouage essentiel d'un collectif ultra-performant.

La saison 2021-2022 est plus compliquée, marquée par des résultats en retrait et une concurrence accrue au sein de l'équipe nationale. Dale-Skjevdal doit alors repasser par l'IBU Cup pour retrouver du rythme et de la confiance. Un passage qu'il assume sans bruit. Lors de l'hiver 2023-2024 il réintègre l'équipe norvégienne sur de nombreuses manches, avec une présence remarquée dans le top 5 de certaines courses.

La saison 2024-2025 est marquée de nouveau par une période moins régulière en Coupe du monde, Dale-Skjevdal se retrouve parfois affecté aux compétitions de l'IBU cup. Il accumule les succès dans plusieurs courses qui lui permettent de faire son retour dans l'élite. Dale-Skjevdal retrouve un rôle actif en Coupe du monde en 2025, ponctué notamment par une victoire lors de la poursuite à Ruhpolding.

La vie privée de Johannes Dale-Skjevdal

En dehors des pistes, le Norvégien cultive une grande discrétion. Marié à Kristina Skjevdal, ancienne biathlète, il revendique une vie personnelle équilibrée, loin des projecteurs. La paternité est souvent évoquée par le sportif comme une source de stabilité et de motivation supplémentaire.