Johan‑Olav Botn : mort de Bakken, palmarès... Ce que vous ne savez pas sur le biathlète

Le Norvégien Johan‑Olav Botn est l'une des principales attractions du biathlon masculin.

Né le 18 juin 1999 à Stårheim, en Norvège, Johan-Olav Smørdal Botn est l'une des révélations du biathlon mondial cette année. D'apparence discrète et issu d'un club modeste, Stårheim IL, il a construit sa carrière en gravissant patiemment les échelons d'un système norvégien extrêmement compétitif.

La carrière et palmarès de Botn

Botn débute sa carrière internationale dans le circuit de l'IBU Cup, l'antichambre de la Coupe du monde, où il se fait remarquer dès l'hiver 2021-2022. Sa progression est régulière et marquée par des grands moments comme lors des Championnats d'Europe 2024 à Brezno-Osrblie, où il remporte deux médailles d'argent, en individuel et en sprint, ainsi qu'un titre en relais mixte. Cette saison lui ouvre les portes de l'équipe nationale B et l'amène à faire ses débuts en Coupe du monde le 5 janvier 2024 à Oberhof.

L'ascension de Botn prend véritablement de l'ampleur lors de la saison 2025-2026. Après plusieurs courses d'adaptation, il explose aux yeux du grand public en remportant sa première victoire en Coupe du monde le 3 décembre 2025 à Östersund, à l'occasion de l'individuel de 20 km qu'il domine de bout en bout avec un impeccable 20/20 au tir. Botn enchaîne ensuite les victoires avec le sprint quelques jours plus tard. Rapidement, il s'installe en tête du classement général de la Coupe du monde. En décembre 2025, au Grand-Bornand, il confirme son statut en levant les bras sur la poursuite masculine, devançant les Français Émilien Jacquelin et Éric Perrot.

Botn en est arrivé ici grâce à son travail acharné. Dans une interview accordée à TV2, il explique consacrer "environ 1 200 heures" par an à sa préparation, sans compter le tir, ce qui correspond à plus de trois heures quotidiennes de travail physique et technique.

Lors de l'épreuve de l'individuel de ces JO 2026, Johan-Olav Smørdal Botn s'est imposé, remportant son tout premier titre olympique en carrière.

La mort de Sivert Guttorm Bakken

En décembre 2025, Botn vit une épreuve personnelle forte lorsqu'il découvre le corps sans vie de son coéquipier Sivert Guttorm Bakken dans un hôtel italien, un événement tragique qu'il a décrit publiquement comme un moment de "choc total" et qui l'a profondément marqué en dehors des pistes. Cette perte, combinée à un épisode de maladie en début d'année, l'oblige à ajuster sa préparation vers les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, où il figure parmi les principaux candidats aux médailles pour la Norvège.