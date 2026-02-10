Jules Chappaz : photo-finish, parents... Qui est le fondeur français ?

Jules Chappaz espère ramener une médaille des Jeux olympiques 2026.

Jules Chappaz, né le 22 mai 1999 à Annecy, est un skieur de fond français spécialisé dans les épreuves de sprint. Il est issu d'une famille de passionnés de ski, son père Hervé est moniteur de ski de fond et guide de montagne, sa mère Cécile le soutient activement dans sa carrière, et ses frères et sœurs pratiquent également le ski nordique. Jules Chappaz grandit dans un environnement où le ski fait partie du quotidien. Dès l'âge de huit ans, il se tourne vers le ski de fond, après quelques années de ski alpin, et rejoint le Club des Sports de La Clusaz, un club réputé pour former des athlètes de haut niveau.

Le palmarès de Jules Chappaz

Sa carrière est d'abord marquée par un titre de champion du monde junior du 10 km libre en 2019 à Lahti, en Finlande, qui le propulse sur la scène internationale. Il fait ses débuts en Coupe du monde en décembre 2019 à Lenzerheide et se distingue rapidement par sa vitesse, devenant l'un des espoirs majeurs du ski de fond français. Parmi ses performances marquantes, Jules Chappaz obtient une médaille de bronze en sprint classique aux Championnats du monde 2023 à Planica, et multiplie les podiums en Coupe du monde.

Une photo finish pour l'histoire

À l'occasion du sprint classique en Italie à Val di Fiemme lors du Tour de Ski 2026, Jules Chappaz a signé une belle deuxième place. Derrière Johannes Klaebo, le Français était à la lutte avec deux autres concurrents pour la deuxième place. Face à Anton Grahn et Ansgar Evensen, Jules Chappaz qui a fini par avoir le dernier mot, et s'offrir son premier podium de la saison en Coupe du monde. Mais comme si cela ne suffisait pas, le Français a offert une incroyable photo-finish, bras levé en fixant l'objectif.