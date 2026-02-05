Romain Allemand : origine, snowboard... Ce que vous ne savez pas sur l'athlète

Le Français dispute ses premiers Jeux olympiques d'hiver à Milan Cortina.

Romain Allemand est un snowboardeur français spécialisé dans les disciplines freestyle, notamment le slopestyle et le big air. Né le 8 décembre 2006 à Marseille, il représente aujourd'hui la nouvelle génération du snowboard français et s'impose progressivement comme l'un des talents majeurs de sa discipline. Originaire de Marseille, Romain Allemand grandit par la suite dans les Alpes et s'entraîne notamment à La Plagne, où il développe très tôt sa passion pour les sports de glisse.

Attiré par la créativité et la liberté du snowboard freestyle, il s'impose rapidement comme un rider prometteur. Il est motivé par l'envie de transformer "chaque module en terrain de jeu'' et de repousser ses limites à travers des figures techniques et spectaculaires.

Une ascension rapide pour Romain Allemand

Romain Allemand commence à se faire connaître sur la scène internationale au début des années 2020. Il participe notamment aux Championnats du monde 2023, marquant ses débuts dans les grandes compétitions mondiales. Sa progression est fulgurante. En 2024, il remporte la médaille de bronze en slopestyle lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse, avant de décrocher la médaille d'argent aux Championnats du monde juniors dans la même discipline.

La même saison, il réalise une performance marquante en montant sur son premier podium en Coupe du monde à seulement 17 ans, lors de l'étape de Tignes. Au fil des saisons, Romain Allemand s'installe parmi les meilleurs riders mondiaux. Lors des Championnats du monde 2025, il se classe quatrième en slopestyle et en big air, frôlant les premières médailles mondiales de sa carrière.

Il remporte en janvier 2026, quelques jours avant les JO de Milan Cortina, l'étape de Coupe du monde de slopestyle à Laax, en Suisse. Il devient alors le premier Français de l'histoire à gagner une manche de Coupe du monde dans cette discipline.