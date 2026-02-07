Giovanni Franzoni : décès de son meilleur ami, parcours... Qui est le prodige italien ?

Giovanni Franzoni espère ramener la première médaille italienne dans ces JO 2026.

Giovanni Franzoni est un skieur alpin italien né le 30 mars 2001 à Manerba del Garda, en Lombardie (Italie). Spécialiste des disciplines de vitesse et techniques, il évolue principalement en super-G, descente et slalom géant. Il représente le club sportif militaire italien Fiamme Gialle et fait partie de la nouvelle génération du ski alpin italien.

Palmarès de Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni participe à ses premières compétitions internationales juniors où il s'impose rapidement comme l'un des espoirs majeurs du ski italien. Il remporte notamment cinq médailles aux Championnats du monde juniors, dont la médaille d'or en super-G à Bansko en 2021 et la médaille d'or en descente et en combiné à Panorama en 2022.

Il fait ses débuts en Coupe du monde en décembre 2020, entamant sa progression vers l'élite. Après plusieurs saisons d'apprentissage, il s'impose en Coupe d'Europe en remportant le classement général en 2022, ainsi que le classement du super-G la même année. Lors des championnats du monde, il obtient une 14e place en slalom géant à Cortina en 2021. La saison 2025-2026 marque un tournant majeur dans sa carrière. Après un premier podium en Coupe du monde en décembre 2025 lors du super-G de Val Gardena, Franzoni franchit un cap en janvier 2026 avec deux victoires majeures lors du super-G à Wengen, son premier succès en Coupe du monde puis la victoire en descente à Kitzbühel, sur la mythique piste de la Streif

La mort de son meilleur ami Matteo Franzoso

La carrière de Franzoni a été profondément marquée par la disparition tragique de son meilleur ami et coéquipier, Matteo Franzoso. Skieur italien, il est décédé en septembre 2025 à l'âge de 25 ans, après un grave accident survenu lors d'un entraînement au Chili. Il avait subi un traumatisme crânien après une chute sur une piste d'entraînement. Les deux athlètes étaient très proches et avaient notamment partagé plusieurs saisons et chambres d'hôtel en compétition. Cette perte a profondément marqué Franzoni, qui a souvent déclaré courir en mémoire de son ami. Après ses victoires en Coupe du monde, il a régulièrement rendu hommage à Franzoso, expliquant que ce drame constitue une source majeure de motivation.