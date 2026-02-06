Qui est Jules Lapierre, l'athlète français qui a chuté pendant la cérémonie d'ouverture des JO ?

Le Français Jules Lapierre est tombé lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026.

Une image qui fera le tour du monde pour le Français. En voulant courir sur la neige, le Français Jules Lapierre est tombé sur la neige italienne provoquant le rire des internautes avant que le reste de la délégation française ne se précipite pour le rejoindre.

Qui est Jules Lapierre ?

Jules Lapierre est un athlète français né le 2 janvier 1996 à Grenoble, spécialisé dans le ski de fond, notamment dans les épreuves longues. Il commence la compétition dès l'adolescence au sein du club Ski Nordique Chartreuse et se fait rapidement remarquer dans les catégories jeunes, avec plusieurs médailles internationales chez les juniors et les espoirs, dont un titre mondial U23 en 2019.

Il débute sur le circuit de la Coupe du monde en 2017 et s'impose progressivement parmi les meilleurs fondeurs français. Il participe à deux éditions des Jeux olympiques d'hiver, en 2018 et 2022, et obtient comme meilleur résultat une 14e place en skiathlon. Sa carrière est marquée par une médaille de bronze remportée en relais 4 × 10 km aux Championnats du monde 2021 à Oberstdorf avec l'équipe de France.

Lapierre se distingue aussi en Coupe du monde où il obtient plusieurs podiums et remporte sa première victoire individuelle en janvier 2024 lors du 10 km libre à Val di Fiemme. Il fait également partie de l'armée de Terre française, où il exerce comme sergent et poursuit sa carrière sportive au sein des équipes militaires.