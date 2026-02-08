Qui est Mathis Desloges, premier médaillé français dans ces JO 2026 ?

Le Français Mathis Desloges est le premier français a prendre une médaille dans ces JO 2026.

Mathis Desloges est le tout premier médaillé de ces JO 2026 à Milan Cortina lors du skiathlon. Mathis est un fondeur français né le 1er mai 2002 à Saint-Martin-d'Hères, en Isère. Formé au sein du club du CS Nordique Villard-de-Lans, il s'impose progressivement comme l'un des espoirs du ski de fond tricolore. Passionné de sport depuis l'enfance, il grandit dans le Vercors, où il découvre très tôt la montagne et la compétition, encouragé par une famille sportive. Cette immersion précoce lui permet de développer un goût marqué pour l'effort et le dépassement de soi.

Le palmarès de Mathis Desloges

Le Français se révèle au niveau international lors des Championnats du monde U23 2024 à Planica, où il remporte le titre sur le 20 km en style libre, devenant ainsi l'un des rares Français sacrés dans cette catégorie. Cette victoire confirme son potentiel et marque un tournant dans sa carrière. Après ce sacre, Desloges poursuit sa progression en Coupe du monde. Il dispute sa première course sur ce circuit en janvier 2024 avant de réaliser une saison 2024-2025 très régulière, conclue notamment par une 13e place au classement général et un top 10 au Tour de Ski. Les entraîneurs de l'équipe de France saluent sa capacité d'adaptation et son niveau déjà très solide sur les épreuves de distance.