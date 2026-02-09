Valentin Foubert : origine, parents... Ce que vous ne savez pas sur le sauteur à ski

Le Français Valentin Foubert est attendu sur le saut à ski et pourrait créer une énorme surprise aux JO 2026.

À seulement 23 ans, Valentin Foubert s'impose progressivement comme l'un des visages du saut à ski français. Né le 17 août 2002 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le jeune voltigeur tricolore, aujourd'hui affilié à Courchevel, incarne une génération ambitieuse qui tente de replacer la France sur la carte mondiale d'une discipline historiquement dominée par les nations nordiques et alpines. Il a commencé le saut pour s'amuser et n'était pas préoccupé par le fait de faire des résultats" explique sa mère pour L'Equipe. Il n'avait pas de pression parce qu'on ne l'attendait pas. Je crois que ça lui allait bien."

Le parcours de Valentin Foubert

Valentin Foubert découvre très tôt le saut à ski, discipline exigeante où précision technique, explosivité physique et maîtrise mentale s'entremêlent. Il fait ses premiers pas sur le circuit de la Coupe du monde en décembre 2020 à Oberstdorf. Sa progression se fait par paliers, à force de travail et de constance. Au fil des saisons, le Français enchaîne les participations aux compétitions internationales, dont plusieurs Championnats du monde, avec notamment une présence à Trondheim en 2025. Lors de cette édition, il termine 36e sur le grand tremplin et 27e sur le petit tremplin.

Valentin Foubert a également participé aux compétitions par équipes, obtenant une 9e place mondiale lors de ces championnats, signe de la montée en puissance du collectif français.

La meilleure performance en carrière de Valentin Foubert

La saison 2025-2026 marque un tournant dans sa carrière. En décembre 2025, lors de l'étape de Coupe du monde de Klingenthal, en Allemagne, Foubert réalise la meilleure performance de sa jeune carrière en décrochant une quatrième place sur le grand tremplin, grâce à deux sauts impressionnants mesurés à 140 et 137 mètres.

Cette performance est le meilleur résultat français en Coupe du monde depuis près d'une décennie. Elle confirme également sa régularité, puisqu'il avait déjà signé auparavant plusieurs résultats dans le top 10 et un début d'hiver.

Quel espoir aux Jeux olympiques pour Valentin Foubert ?

Dans un pays où le saut à ski reste une discipline confidentielle, Valentin Foubert s'impose progressivement comme l'un des principaux espoirs français lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Son début de saison réussi et ses performances sur le circuit mondial lui permettent d'aborder l'échéance olympique avec le statut d'outsider crédible.