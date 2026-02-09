Jutta Leerdam : en couple avec Jake Paul, 5 millions d'abonnés, soignée à coup de marteau... Qui est la star néerlandaise ?

Jutta Leerdam est une véritable star controversée aux Pays-Bas.

Jutta Leerdam est une patineuse de vitesse néerlandaise née le 30 décembre 1998 à 's-Gravenzande, aux Pays-Bas. Spécialiste des épreuves de sprint, notamment le 500 m et le 1 000 m, elle s'est imposée comme l'une des figures majeures du patinage de vitesse mondial depuis la fin des années 2010. Leerdam commence le patinage de vitesse à l'âge de 11 ans après avoir pratiqué le hockey sur gazon durant son enfance.

Sa première grande consécration intervient en 2020 lorsqu'elle remporte le titre mondial sur 1 000 m. Elle accumule ensuite plusieurs titres mondiaux et européens, devenant notamment championne du monde sur 1 000 m à plusieurs reprises. La Néerlandaise atteint une dimension internationale lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, où elle remporte la médaille d'argent sur 1 000 m. Elle a également terminé cinquième du 500 m lors de ces Jeux.

Une star médiatique du patinage

Au-delà de ses performances sportives, Jutta Leerdam s'est imposée comme une personnalité très médiatisée. Elle possède une forte popularité sur les réseaux sociaux avec 5 millions d'abonnés, et participe à la mise en lumière du patinage de vitesse. Son image glamour et sa notoriété internationale lui valent parfois des critiques aux Pays-Bas, où certains observateurs l'accusent d'adopter un mode de vie de célébrité, notamment lors de déplacements très médiatisés ou luxueux liés aux grandes compétitions. Elle s'est d'ailleurs déplacée en marge de l'équipe des Pays-Bas pour ces JO 2026. La presse néerlandaise n'a d'ailleurs pas apprécié et déposé une plainte auprès de la délégation olympique poussant Jutta Leerdam a sortir du silence sur la chaîne Nos car elle n'a pas voulu participer aux obligations médiatiques. "Je voulais rester un peu dans ma bulle et me préparer pour la compétition", a-t-elle confié. "De cette façon, je n'ai pas forcément besoin de trop en dire. Je ne parle généralement pas aux médias avant une Coupe du monde. Je n'ai pas grand-chose à dire, je suis concentré et je travaille chaque jour pour m'améliorer sur la glace. Je travaille en vue de ce match, donc oui, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire."

Jutta Leerdam en couple avec Jake Paul

Après une relation avec le patineur Koen Verweij, Jutta Leerdam est en couple avec l'influenceur et boxeur américain Jake Paul depuis 2023. Le couple a annoncé ses fiançailles en 2025, attirant une forte attention médiatique notamment à cause des positions très "Trumpiste" de son fiancé...

Elle s'est soignée à coup de marteau

L'état de sa cheville droite inquiète et les nouvelles sont peu nombreuses. Il y a deux jours, on l'a découvert en train d'être soignée avec un marteau par son kinésithérapeute sur la patinoire de Milan. "Oh, on fait ça assez souvent", a-t-elle confié à Nos. "C'est un sujet que je préfère ne pas aborder. C'était un problème il y a quelques années. On a trouvé une solution pour que ça continue. Alors c'est ce que je fais. Tous les jours. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je suis là pour la compétition, et c'est une technique qui me convient. À beaucoup d'athlètes aussi. Ça permet de garder la cheville souple. Si elle se bloque, ça gêne vraiment, et j'ai eu beaucoup de mal avec ça il y a deux ans. On ne veut plus que ça se reproduise."